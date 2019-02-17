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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
17.02.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

İnsanlık için en büyük tehditler neler?

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İnsanlık için en büyük tehditler neler?

İnsanlığın sonunun geleceği düşüncesi sizin için bir kabus mu? Kötü haberi verelim, insanlığın yeryüzünden silinmesi birçok farklı şekilde mümkün.

Popüler kültür, dev bir göktaşının dünyaya düşmesi veya uzaylıların istilası gibi konulara odaklansa da, bu senaryolar günümüzde karşı karşıya olduğumuz tehlikeleri görmezden gelmemize neden olabiliyor.

İşte insanlık için en büyük tehditler:

Volkanlar

1815 yılında Endonezya'daki Tambora Yanardağı patlayıp küllerini yeryüzüne saçtığında, 79 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu olay sonucu yeryüzüne vuran Güneş ışınlarının miktarı azaldı ve o yıl, "yazsız yıl" olarak tarihe geçti.

Sumatra Adası'nın bir diğer ucundaki Toba Gölü'nün tarihi ise daha da karanlık.

75 bin yıl önce burada dev bir süper yanardağın patlaması, tüm dünyayı etkilemişti. Kimilerine göre, dünya üzerindeki insan nüfusu da büyük oranda gerilemişti.

Ancak fazla endişelenmemize gerek yok. 2019'da süper yanardağ patlaması ve Dünya'ya asteroid çarpması gibi doğal felaket yaşama riski yok denecek kadar az.

Büyüyen tehditler

İnsan eliyle yaratılan küresel riskler için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Ekonomik Forumu'na göre, 2019 yılının önündeki en büyük tehlike, iklim değişikliği ile bunun olası etkileri.

Birleşmiş Milletler (BM), iklim değişikliğinin çoktan 'ölüm kalım meselesine' döndüğü uyarısında bulunuyor.

BBC'nin tanınmış doğa belgeselcisi David Attenborough ise, "İklim değişikliği dünyanın binlerce yıldır karşılaştığı en büyük tehdit. Medeniyetlerimiz çökebilir" diyor.

Aşırı sıcaklık artışı ve deniz seviyesinin yükselmesi, büyük salgınlar ve göç dalgaları, tehlikelerden bazıları.

Öte yandan, yapay zeka gibi yeni teknolojiler de giderek bizim için tehlike haline gelebilir.

Siber saldırganların koca bir ülkenin verilerini çalması ve fidye istemesinden tutun da, otonom algoritmaların farkında bile olmadan borsayı çökertmesine pek çok senaryo ortada dolaşıyor.

Nükleer savaş da, bir diğer olasılık.

Üstelik bu, küresel güçler arasındaki nükleer silah gerilimi ile sınırlı da değil. Nükleer silahlar ve geleneksel silahların birbirine karışması ve yapay zekanın nükleer savaşı daha da büyütmesi, güvenliğimizi tehlikeye sokabilir.

Bir başka büyüyen tehlike de, küresel salgınlar.

Grip salgınlarının her yıl dünyada ortalama 700 bin kişinin ölümüne, küresel ekonominin de yılda 500 milyar dolar kaybetmesine neden oluyor.

İnsan topluluklarının hem nüfus olarak artması hem de daha hareketli hale gelmesi de, salgınların daha kolay yayılmasıyla sonuçlanıyor.

Bu da 1918'de 50 milyon kişinin ölümüne neden olan İspanyol Gribi salgınını akla getiriyor.

Ancak aşı programlarının yayılması sayesinde riskleri azaltabiliriz.

Dünya'da 8 milyara yakın insan yaşıyor ve bizler, gün geçtikçe hayatta kalmamız için gereken gıda, su, temiz hava, aynı zamanda onları mal hizmetlere çeviren küresel ekonomiye bağımlı hale geliyoruz.

Buna rağmen biyoçeşitlilik seviyesi azalırken, altyapı ve tedarik zincirlerinin aşırı zorlanması sonucu, söz konusu sistemlerin çoğu büyük zarar görmüş durumda.

İklim değişikliğinin artan etkileri, durumu daha da kötüleştiriyor.

Bu nedenle, küresel riskleri onlara neden olan felaketlerin büyüklüğü ile değil, yaşamımız için gerekli olan sistemlerde yarattığı hasarının büyüklüğü ile ölçmeliyiz.

2010 yılında İzlanda'da patlayan Eyjafjallajökull Yanardağı'nı hatırlayın. Yanardağ patlaması sonucu hayatını kaybeden olmamıştı ama Avrupa'nın hava trafiği 6 gün boyunca kapanmıştı. 

2017'de ise, WannaCry fidye yazılımı dünyadaki farklı kuruluşların sistemlerinin kısmen kapanmasına neden olmuştu.

Günümüzde neredeyse her şey, elektrik, bilgisayarlar ve internetin çalışıyor olmasına bağlı.

Bu sistemlerin nükleer patlama ya da güneş patlaması sonucu zarar görmesi, büyük bir hasara yol açacaktır.

 

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