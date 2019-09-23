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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.09.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

İnsanlığın hayatına dokunacak buluşlar bir araya geldi

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İnsanlığın hayatına dokunacak buluşlar bir araya geldi

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde insan hayatına fayda sağlayacak projelerin rekabet ettiği İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasında dereceye girenler belirlendi.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) insan hayatına fayda sağlayacak projelerin rekabet ettiği İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasının kazananları belli oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirilen yarışmalar tamamlandı.

TEKNOFEST kapsamında bu yıl T3 Vakfınca düzenlenen 19 yarışmadan biri olan ve AFAD'ın katkılarıyla gerçekleştirilen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasına 2 bin 400 takım başvurdu. Yarışmanın finalinde ise 524 takım ter döktü.

Eğitim, sağlık, çevre, afet yönetimi ve ulaşım kategorilerinde projelerini sunma fırsatına erişen takımlardan ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve mezun seviyesindeki 10 takım birincilik elde etti.

İnsanlığın hayatına dokunacak buluşlar bir araya geldi

"AFAD ekibine katkıda bulunmak bizi mutlu etti"

Afet Yönetimi Kategorisinde "Akkutu" projeleriyle yarışan Konya Adil Karaağaç Anadolu Meslek Lisesi öğretmenlerinden Abdurrahman Kavun ve İbrahim Apa, "El Cezeri Takımı" olarak birincilik kazandı.

Kavun, bina içerisine yerleştirilen sensör sayesinde binaya giren kişi sayısını tespit edebilen ve doğal afet sırasında yerleşim yerinde bulunanların sayısını tespit ederek AFAD'a bildirim gönderen "Akkutu" projelerini AA muhabirine anlattı.

AFAD'a yardımcı olabilmek amacıyla geliştirdikleri projelerinde ilk olarak 1999 Gölcük depreminden yola çıktıklarını aktaran Kavun, şöyle konuştu:

"Buradaki kurtarma ekipleri bina altında 'İnsan var mı?' şeklinde günlerce arama yaptılar. Bu bir vakit kaybıydı. Belki diğer binalarda insanlar vardı bunları kurtarmak için zaman geçmişti. Yakın bir zamanda da Kartal'da bir çöküntü meydana geldi. Biz de dedik ki, binalarımıza 'Akkutu' ismini verdiğimiz bir akıllı kutu yerleştirelim. Bu Akkutu sayesinde, binadaki yaşayan insan sayısını, binanın adresini, konumunu deprem sırasında bildirirsek AFAD ekipleri, kurtarma ekiplerini yönlendirerek daha seri bir şekilde daha fazla hayat kurtarır düşüncesiyle bu projeyi geliştirdik."

Kavun, yarışmada birinci olduklarını belirterek, "Birinci olmak çok güzel bir duygu. Daha önce de katıldığımız birçok yarışmada dereceler almıştık ama AFAD ekibine katkıda bulunmak bizi daha mutlu etti. Gurur duyduk." diye konuştu.

TEKNOFEST'in projelerin gelişme aşamalarında maddi yönden katkı da sağladığını söyleyen Kavun, "Üç aşamalı kısımdan buraya geldik. Üç aşamanın sonunda maddi bir destek ve burada sunum olanağı ve projemizi tanıtma imkanı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

"Hem milletim hem de okulum adına gurur duydum"

Ulaşım Kategorisinde "Kasırga-1" isimli yeni nesil engelli yürüme aracı projeleriyle ter döken Erzurum Mehmetçik Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Muhammet Emin Aksakal ve Çağan Orçun Çelik da birincilik kazanan takımlardan biri oldu.

Aksakal, engelli bireylerin trafiğe rahat çıkabilmelerini sağlamak amacıyla bir yıl içerisinde geliştirdikleri araca, redüktörlü rampa sistemi, gaz ve fren butonlu direksiyon ve mekanik sabitleme sistemi eklediklerini söyledi.

Çelik ise, araçlarını ayaklarını kullanamayan engelli bireyler için tasarladıklarını belirtti. Geliştirdikleri kumanda sistemiyle aracın rampasının açıldığını anlatan Çelik, "Rampayı açtıktan sonra sabitleme sistemine geçiyor. Sabitleme sisteminde sonra direksiyonu çalıştırıyoruz. Ardından, sağ tarafta gaz, sol tarafta fren butonu bulunuyor. Bu sayede ayaklarını kullanmadan uzun seyahatlere çıkabiliyorlar." diye konuştu.

Birinci olduklarını öğrendiğinde çok heyecanlandığını söyleyen Çelik, "Hem milletim hem de okulum adına gurur duydum. Bu sayede, biz de kendimizi geliştirebileceğiz." dedi.

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