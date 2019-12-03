İnsanlar ve yapay zeka birlikte müzik yapacak

AWS, binlerce geliştiricinin katıldığı dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan re:Invent kapsamında yeni ürünlerini ortaya çıkardı, geliştiricileri bir araya getirdi. Büyük bir networking ortamını yaratan AWS re:Invent etkinliğinin dikkat çeken ürünlerinden biri DeepComposer adını taşıyan özel bir müzik klavyesi oldu. Bu müzik klavyesini rakiplerinden ayıran önemli bir özelliği bulunuyor: Yapay zeka teknolojisi, size müzik yapmanızda eşlik ediyor. Peki ama nasıl?

Dünyanın ilk makine öğrenme teknolojisini kullanan müzik klavyesi olan DeepComposer, önce PC'ye bağlanıyor. Kullanıcılar Amazon'un yapay zeka (AI) modellerinden yararlanarak kontrol paneline ulaşıyor. Söz konusu klavye, makine öğrenme modelleriyle besleniyor ve örneklere dayanarak metin yazıyor veya müzik oluşturuyor. Geliştiriciler, klavye ile birlikte kendi melodilerini yapay zeka eşliğinde oluşturabileceği gibi; rock, caz, pop ve hatta klasik müzik türlerinde parça oluşturabiliyor.

Bu klavyenin amacı elbette harika bir müzik parçası ortaya çıkarmak değil. Zaten AWS'nin de böyle bir iddiası yok. Ancak melodileri oluşturan yapay zeka modelleri ile neler yapılabileceğini göstermek adına çarpıcı bir örnek ve dünyada bir ilk olması da bu ürünü değerli kılıyor.

AWS mühendislerinden Mike Miller, müzikten keyif alan geliştiricilerin bu kez müzik ile yapay zekayı bir arada görme şansı yakaladığını kaydetti ve bunun geliştiriciler için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Miller'a göre yapay zeka ile müziğin bu şekilde iç içe geçmesi geliştiriciler için yeni fırsatların kapılarını açacak ve kendilerine ait daha farklı ve yeni uygulamaları hayata geçirebilmek için önemli bir adım olacak.

Miller, AWS bölümüne geçmeden önce Amazon'un tüketici elektroniği tasarım grubunda çalışmalarını sürdürüyordu.

Klavyenin tasarımına baktığımızda GarageBand veya Pro Tools gibi bir dijital ses iş istasyonu (DAW) uygulaması içindeki sanal enstrümanları çalmak için kullandıkları mini klavyeleri andırıyor. Tuşları hayli küçük olan DeepComposer ile büyük ve harika parçalar yaratabilmek pek mümkün görünmüyor. Ancak şunun da altını çizmek gerekiyor: Bu klavye, daha çok geliştiriciler için, müzisyenler için değil. Ancak geliştiricilerin üzerinde çalışmasıyla gündelik hayatta da bu klavyeyi görmeye başlayabiliriz.

DeepComposer ile ilgili merak edilen noktalardan biri de yapay zekanın müziği nasıl yarattığı ve belirli bir müzik türüne göre nasıl parça oluşturduğu... Bunun cevabı aslında çok basit: Yoğun bir eğitim sürecinden geçerek... Yapay zeka, öğrenebilen bir teknoloji ve halihazırda kayıtlarda olan pek çok müzik parçası bu teknolojiye entegre edildi ve bu büyük veri DeepComposer'ın yeni parçaları oluşturmasında kilit rol oynuyor.