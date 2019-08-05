İnsan kalbinin parçaları 3 boyutlu yazıcıdan çıkacak
Son teknolojinin en büyük adımlarından biri olan 3 boyutlu yazıcıların kullanım alanı her geçen gün genişlerken, sağlık alanı söz konusu olduğunda da hayat kurtaracak bir role bürünüyor.
Carnegie Mellon Üniversitesi bünyesinde çalışan bir grup bilim insanı, 3 boyutlu yazıcıyı kullanarak üçük kan damarları ile kontraksiyon işlevi de bulunan kalp ventrikülleri de dahil olmak üzere insan kalbinin fonksiyonel olarak görev yapabilen parçacıkları geliştirmeyi başardı.
Üniversitede söz konusu çalışmalara katılan Adam Feinberg, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu yazıcıların kullanılmasıyla kalp dokularının üretilebildiğini kaydetti ve kalp dokularının biyolojik ve mekanik özelliklerini bünyesinde barındıran doku ve doku iskeletlerinin bu şekilde oluşturulabileceğini vurguladı.
Henüz yolun başında olduklarını dile getiren Feinberg, üç boyutlu yazıcı ile dokuların oluşturulmasının hayli güç olduğunu kabul ederken, yazdırılma işlemi sırasında 3 boyutlu yazıcının desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Aksi halde doku iskeletlerinin zarar görmesi oldukça yüksek bir ihtimal.
Bugüne dek 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılan herhangi bir kalp parçacığı canlı organizmaya dahil edilmediğinden söz konusu bilimsel çalışmanın sonuçları bilinmiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle