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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
19.06.2018 - 18:18, Son Güncelleme:

İnsan ile bilgisayarın münazarası berabere bitti

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İnsan ile bilgisayarın münazarası berabere bitti

ABD'li teknoloji devi IBM'in insanlarla konuşup argümanlar üretmek için tasarladığı yapay zeka tabanlı bilgisayarı Project Debater, dün San Francisco'da bir münazaraya katıldı.

Project Debater, daha önceden hazırlık yapmadığı, son dakikada belirlenen iki konuda 'görüşlerini açıkladı', diğer tartışmacıları dinledi ve rakiplerinin tezlerini çürüttü.

İnternete bağlı olmadan veri tabanındaki çoğunluğu gazete yorumları ve akademik makalalelerden oluşan yüz milyonlarca dosyayı tarayan sistem, insan rakipleriyle iki tartışmaya katıldı.

Tartışma konuları olarak uzay keşifleri ve teletıp projeleri belirlendi ve katılımcılara bunlara daha fazla kaynak aktarılıp aktarılmaması gerektiği soruldu.

Her katılımcıya sunuş, karşı argüman ve sonuç için üç bölüm halinde toplam 10 dakikalık süre verildi.

İsrail'in 2016 münazara şampiyonu Noa Ovadia, uzay yolculuğu yerine daha acil sorunların çözümüne kaynak aktarılması gerektiğini söyledi.

IBM'in makinesi, Ovadia'ya "Parayla yapılabilecek daha önemli şeyler olduğunu söylemek kolay. Buna itirazım yok. Harcama listemizdeki tek kalemin bu olduğunu söylemiyorum. Ama söylediğin şeyin konumuzla ilgisi yok. Uzay keşiflerine kaynak aktarmak toplumun yararına olacağı için hükümet bu yönde bir politika izlemeli" dedi.

Fikirlerini bilgiyle destekledi

Münazaranın sonundaki oylamada insan katılımcıların daha iyi bir performans sergilediği ancak IBM'in makinesinin tartışmaya daha fazla içerik katkısı sağladığı görüşü ağır bastı.

IBM yetkilileri, amaçlarının da bu olduğunu belirterek sistemin insanların daha hızlı ve daha fazla veriyi temel alarak karar vermelerini sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Tartışmacılara önceden neyi tartışacakları söylenmedi. Ancak IBM, hafızasındaki verilere dayanarak makinenin anlamlı görüşler bildirebileceği 100'e yakın başlıktan oluşan bir liste hazırladı.

IBM'in Araştırma Direktörü Arvind Krishna, BBC'ye "Zaman içinde, geliştirilecek iş uygulamalarıyla uyumlu olarak makineyi daha önce veri taraması yapılmamış alanlarda da kullanacağız" dedi.

'Bilgiye dayalı karar'

Krishna, bu deneyle yapay zekanın sınırlarını zorladıklarını söyledi.

Karar verme süreçlerinin önemli bir ticari değeri olduğunu vurgulayan Arvind Krishna, "İş yaşamında kararlar vermeniz gerekiyor. Bunu bazen sadece iç güdülerinize dayanarak bazen de size akıl verenlerin önyargılarıyla yapıyorsunuz. Ancak Project Debater size bir konuda artıları ve eksileri söyleyerek iki tarafa da eşit bakmanızı ve daha etkili kararlar vermenizi sağlayabilir" diye konuştu.

Dundee Üniversitesi'nden Prof. Chris Reed, Project Debater'in gösterisi için "Çok önemli bir adım. Beni yapay zeka tekniklerinin kombinasyonunun kullanılması çok etkiledi. Bir tartışmaya katılmak tek boyutlu bir şey değil. Birçok sorunu çözmeniz ve tüm bu sorunları tasarlanmış bir çözümde bir araya getirmeniz gerekiyor" dedi.

Prof Reed, yapay zeka alanında gelecekteki en önemli zorluklardan birinin bu sitemlere yüklenecek verilerin niteliği ve bunların ne tür önyargılar içereceği olduğunu söyledi.

IBM'nin yapay zeka kullanan süper bilgisayarı Watson 2011'de CBS televizyonundaki bir bilgi yarışmasına katılmış ve bir milyon dolarlık büyük ödülü kazanmıştı.

Şirketin Deep Blue bilgisayarı da Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov'u yenmişti.

 

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