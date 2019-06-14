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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
14.06.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

İnsan hareketlerini tahmin eden robot yaptılar

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İnsan hareketlerini tahmin eden robot yaptılar

Araştırmacılar yeni geliştirilen algoritma sayesinde robotların, insanların hareketlerini izleyerek, onlarla birlikte daha verimli çalışmasının sağlanabileceğini duyurdu.

ABD’deki Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) araştırmacıların geliştirdiği algoritmayla üretilen yeni robot, insan ve robotların fabrika ve üretim alanlarında daha güvenli bir şekilde birlikte çalışmalarını sağlayacak. 

Techcrunch teknoloji sitesinin haberine göre, araştırmacılar Alman otomotiv markası BMW ile birlikte başladıkları projede, robotların insanların hareketlerini fark ettikleri anda durduklarını ve uzun bir süre hareketsiz kaldıklarını gözlemlediler. Bu da robotların üretme kapasitelerini zaman açısından azaltması sonucunu doğurdu. 

Habere göre, yeni geliştirilen robot, insanların çok yakınında olsa dahi onların hareketlerine göre üretim sürecine katılım sağlıyor ve işçilerin hareketlerini önceden tahmin edebiliyor.

Bu yolla insanların hareketlerine robotların çok daha iyi şekilde uyum sağlaması amaçlanıyor. 

Araştırmacılar, bu sistemin sadece üretim alanlarında değil, yakın gelecekte evlerde de kullanılabileceğini öngörüyor. İnsan hareketlerini tahmin eden robotların tek başına yaşayan yaşlılar için çok faydalı olabileceği ifade ediliyor. 

MIT tarafından yürütülen araştırmanın Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Teknoloji Araştırma Bursu ile Ulusal Bilim Derneği tarafından desteklendiği belirtildi.

 

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