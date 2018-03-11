İnsan genomu araştırmalarının öncüsü Sulston öldü

İnsan gen haritasının deşifresine önemli katkılarda bulunan İngiliz biyolog Sir John Edward Sulston hayatını kaybetti.

Sulston'ın kurucusu olduğu The Wellcome Sanger Enstitüsünden yapılan açıklamada, Nobel ödüllü bilim adamının 75 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Enstitü Başkanı Mike Stratton, John Edward Sulston'ın genomu kısıtlama olmadan herkese açık hale getirme konusunda yılmadan çalıştığına işaret ederek, bilim dünyasına tarihi ve önemli katkılarda bulunan Sulston'ın acı kaybının derinden hissedildiğini ifade etti.

Sir John Edward Sulston, Sydney Brenner ve H. Robert Horvitz, bir solucanın hücrelerinin gelişimiyle ilgili çalışmaları sayesinde 2002'de Nobel ödülüne layık görülmüşlerdi. Sulston, Brenner ve Horvitz, solucan organizmasının gelişmesini ve hücrelerinin programlı ölümünü yöneten kilit öneme sahip genleri saptamışlardı.