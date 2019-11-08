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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.11.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

Mastercard, inovasyon liderlerinin 5 özelliğini açıkladı

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Mastercard, inovasyon liderlerinin 5 özelliğini açıkladı

Mastercard ve Harvard Business Review Analytic Services tarafından gerçekleştirilen “Become 2020” araştırması, şirketlerde pozitif değişimi ve inovasyonu teşvik eden 50 özelliği ortaya koydu. Araştırma sonucuna göre, 50 özellik arasında 5 özellik şirketleri inovasyon lideri yapıyor.

Mastercard ve Harvard Business Review Analytic Services’in gerçekleştirdiği ve inovasyonun ne olduğu sorusuna cevap aradığı Business Innovators Index - Become 2020 araştırması, dünya genelinde iş hayatındaki liderlerin bakış açılarını ortaya koyarak, bugünün müşteri odaklı ortamında yeniliğin tanımını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Araştırma sonucuna göre; hız, veri odaklı karar verme, üst yönetimin inovasyona bağlılığı, girişimcilik kültürü ve müşteri odaklılık olarak özetlenen bu 5 özellik, inovasyon lideri olarak tanımlanan şirketlerin tamamı için geçerli olan ortak özellikler. Become 2020 araştırmasına göre veriye dayalı karar veren ve risk alan kuruluşlar rakiplerine göre açık ara öne geçiyorlar.

Araştırma, şirket yöneticilerini inovasyona yaklaşımlarına göre, liderler, takipçiler ve arkada kalanlar olarak 3 gruba ayırıyor: Liderler, Takipçiler ve Arkadan Gelenler...

Liderler tüm organizasyonların yüzde 17'sini oluştururken, ortalama inovasyon skorları 88. Bu kuruluşlar en geniş inovasyon yeteneklerine sahipler. 66 ortalama inovasyon puanına sahip olan Takipçiler, şirketlerin yüzde 42'sini oluşturuyorlar. En yüksek orana sahip bu grup, süreç, insan kaynağı, finansman, müşteri deneyimi ve veri ve teknoloji olmak üzere tanımlanan beş inovasyon ilkesinden sadece bazılarına sahipler. Takipçiler’e çok yakın sayıda çıkan Arkadan Gelenler grubu ise şirketlerin yüzde 41'ini oluşturuyor ve ortalama inovasyon puanları 37. 

İnovasyon liderlerini ayıran özellikler

1. Become 2020 kapsamında görüşme yapılan CEO'ların çoğu inovasyonda hıza öncelik veriyor. Beklemektense yeniliği sürdürmek için değişiklikleri mümkün kılan “test et ve öğren” yaklaşımını benimsiyorlar. Yıllık değil aylık, hatta haftalık düşünüyorlar.

2. CEO'lar, inovasyonla ilgili kararlarını veriye dayandırıyorlar. Birçoğu müşterilerini daha iyi anlamak ve sonuçları ölçmek için veriyi kullanıyorlar ve bu verileri ayrıştırmak için gelişmiş analizler yapıyorlar. Gerçek yenilikçiler, tek başına ticari sezgi yeterli olmadığı için birden fazla veri kaynağından yararlanıyorlar.

3. Araştırmaya katılan inovasyon liderlerinin yüzde 90’ı ayrıca, inovasyona inanıyorlar ve öncelik veriyorlar; çalışanları arasında yenilikçi fikir ve davranışları somut ödüllerle teşvik ediyorlar.

4. Become 2020 araştırmasına katılan CEO'lar girişimcilik kültürünü de ciddiye alıyorlar. CEO’ların yüzde 84’ü bu tür bir şirket kültürünün risk alma isteği yarattığını, farklı açılardan bakmanın, kaçırılabilecek fikir ve görüşleri ortaya koyduğunu düşünüyor. Bu nedenle de çalışanların bir girişimci gibi hareket etmeleri için teşvik ediyorlar.

5. Katılımcıların neredeyse yarısı, şirketlerden ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürün, hizmet ve özellikler bekliyor. Müşterilerin neye ihtiyaç duyduğunu ne istediğini veya şirketlerden ne beklediğini, ürünleri veya hizmetleri nasıl, ne zaman ve nerede kullandıklarını bilmeden onları tatmin edecek yenilikler yapmak mümkün değil. Araştırmaya katılan CEO'lar ise müşterilerini faaliyetlerinin odağına almadıklarında müşteri taleplerinin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya kalındığının bilincindeler.

 

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