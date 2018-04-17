Innovera, Tenable'ın Türkiye'deki tek Platinum Partneri oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
17.04.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

Innovera, Tenable'ın Türkiye'deki tek Platinum Partneri oldu

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Innovera, Tenable'ın Türkiye'deki tek Platinum Partneri oldu

Bankalar, telekom şirketleri ve merkezi kamu kuruluşları başta olmak üzere 200'ün üzerinde büyük kuruluşa teknoloji tedariği, danışmanlık, eğitim ve  personel alımı gibi farklı alanlarda destek veren Innovera, siber güvenliğin en kritik alanlarından biri olan zafiyet yönetiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden Tenable'ın Türkiye'deki tek Platinum partneri oldu.

İnternete bağlı cihaz sayısındaki artış ve bulut gibi yeni nesil bilgi işlem platformları, siber saldırıların hedef tahtasını hiç olmadığı kadar genişletiyor. Daha fazla veri toplamak ve daha fazla araç kullanmak, şirketin güvenlik sorumlularının ve yönetim kurulunun alacağı kararlara doğrudan fayda sağlamıyor. Dahası, sahadaki IT cihazlarını güvenlik zafiyetlerine karşı taramak da tek başına yeterli gelmiyor.

Tenable'ın kapsamlı siber zafiyet çözümünün, siber güvenlikte en önemli risklerin anlaşılması ve minimuma indirilmesi için kurumlara çözüm sunduğunu ifade eden Innovera Genel Müdürü Gökhan Say, "Siber zafiyet yönetimi, güvenlik alanında yakın geleceğin en önemli konu başlıklarından biri olacak. Bu alanda dünya lideri Tenable'ın Türkiye pazarındaki tek Premium Partneri olmak Innovera için mutluluk verici." diye konuştu.

Fortune 500'ün yüzde 50'sinin ve dünya genelinde 24 bini aşkın şirketin tercihi olan Tenable, her ölçekte şirketin kendi zafiyetlerini fark etmelerine, sonrasında ise bu tehditleri en aza indirmek için gerekli adımları atmalarına destek oluyor. Tenable'ın Türkiye'deki tek Premium Partneri olan Innovera, siber güvenliğe yeni nesil yaklaşımlar getiren bu çözümleri yerel pazarda faaliyet gösteren şirketlerle buluşturuyor.

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