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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.04.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Innovatours için geri sayım başladı

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Innovatours için geri sayım başladı

İnovasyon, tasarım, girişimcilik ve yaratıcılık odaklı global bir etkinlik olan Innovatours başlıyor. 2019 yılında 3 farklı ülkede gerçekleşecek. 27 Nisan'da İstanbul'da, 16 Mayıs'da Londra'da ve 18 Eylül'de Barcelona'da olacak. Innovatours uzun sıkıcı salon konuşmaları yerine sıra dışı mekanlarda daha eğlenceli bir içerik, interaktif atölyeler, deneysel işler ve oyunlaştırılmış oturumlardan oluşuyor. 

Innovatours özellikle Y ve Z kuşağı için tasarlandı. Genç girişimciler, tasarımcılar, inovatörler ve tüm yaratıcı endüstriler hedef kitle. 

Innovatours yolculuğunda enerjisi yüksek ve ilham verici şehirleri durak seçiyor. Otel ya da kongre merkezlerine yerine sıra dışı ve yaratıcı mekanları tercih ediyor. Galatasaray TT Stadyumunda başladığı serüvenine Silahtarağa Elekrik Santarali ve Old Street The Trampery’de devam ediyor.

Innovatours klişeleşen etkinlik formatlarında inovason yaparak yep yeni bir konsept sunuyor. Tasarım (Design), Satarup, Oyun (Game), Demo, Kurumsal Girişimcilik (Intrapreneurship) gibi 5 farklı Lab’de 8’den fazla workshopa ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de ve dünyada kendi alanında en uzman isimler ve tepe yöneticiler ana sahnede yer alıyor.

Programdan Öne Çıkan Bazı Başlıklar Şu Şekilde:

Robotlar Yaratıcı Olabilir mi?

Hızlı Atlar mı Sürücüsüz Araçlar mı: Müşteri Ne İster?

Mucitleri Baştan Çıkarma Yolları

Şirketinizi Oyun Sahasına Çevirin

Yaratıcılık Bombası

Lego ile İnovasyonu Denediniz mi?

Hizmet Tasarlanır mı?

Hızlı Prototipleme

Sanal Alemde Bateri Çalmak 

Turnenin İstanbul durağında açılışı İngiliz Martin Zalewski, kapanışı İspanyol asıllı Amerikalı Elena Emma yapıyor.

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