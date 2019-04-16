Innovatours için geri sayım başladı
İnovasyon, tasarım, girişimcilik ve yaratıcılık odaklı global bir etkinlik olan Innovatours başlıyor. 2019 yılında 3 farklı ülkede gerçekleşecek. 27 Nisan'da İstanbul'da, 16 Mayıs'da Londra'da ve 18 Eylül'de Barcelona'da olacak. Innovatours uzun sıkıcı salon konuşmaları yerine sıra dışı mekanlarda daha eğlenceli bir içerik, interaktif atölyeler, deneysel işler ve oyunlaştırılmış oturumlardan oluşuyor.
Innovatours özellikle Y ve Z kuşağı için tasarlandı. Genç girişimciler, tasarımcılar, inovatörler ve tüm yaratıcı endüstriler hedef kitle.
Innovatours yolculuğunda enerjisi yüksek ve ilham verici şehirleri durak seçiyor. Otel ya da kongre merkezlerine yerine sıra dışı ve yaratıcı mekanları tercih ediyor. Galatasaray TT Stadyumunda başladığı serüvenine Silahtarağa Elekrik Santarali ve Old Street The Trampery’de devam ediyor.
Innovatours klişeleşen etkinlik formatlarında inovason yaparak yep yeni bir konsept sunuyor. Tasarım (Design), Satarup, Oyun (Game), Demo, Kurumsal Girişimcilik (Intrapreneurship) gibi 5 farklı Lab’de 8’den fazla workshopa ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de ve dünyada kendi alanında en uzman isimler ve tepe yöneticiler ana sahnede yer alıyor.
Programdan Öne Çıkan Bazı Başlıklar Şu Şekilde:
Robotlar Yaratıcı Olabilir mi?
Hızlı Atlar mı Sürücüsüz Araçlar mı: Müşteri Ne İster?
Mucitleri Baştan Çıkarma Yolları
Şirketinizi Oyun Sahasına Çevirin
Yaratıcılık Bombası
Lego ile İnovasyonu Denediniz mi?
Hizmet Tasarlanır mı?
Hızlı Prototipleme
Sanal Alemde Bateri Çalmak
Turnenin İstanbul durağında açılışı İngiliz Martin Zalewski, kapanışı İspanyol asıllı Amerikalı Elena Emma yapıyor.
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