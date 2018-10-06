Innogate firmalarının yurt dışı cirosu 10 milyon doları aştı
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, İTÜ ARI Teknokent tarafından teknoloji ihracatını artırmak amacıyla yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’na katılan firmaların vites büyüttüğünü belirterek, "Innogate’e katılan firmaların aldığı toplam yatırım miktarı 15 milyon doları, yurt dışı cirosu ise 10 milyon doları aşmış durumda." dedi.
Tunçalp, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent öncülüğünde kurulan Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı'nın çıktılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin teknoloji ihracatına katkıda bulunmak ve teknoloji firmalarını global pazarlara hazırlamak amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ve İTÜ ARI Teknokent öncülüğünde yürütülen Innogate’e, ABD’de müşteri, distribütör, iş ortağı veya yatırım bulmak isteyen tüm teknoloji firmalarının katılabildiğini belirten Tunçalp, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğini alarak, programa büyük bir ivme kazandırdık. Geldiğimiz noktada 8'incisini düzenlediğimiz Innogate’e katılan firmaların yüzde 36’sı bilişim teknolojileri, yüzde 10’u sağlık teknolojileri, yüzde 8’i finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteriyor." dedi.
41 firma uluslararası faaliyetlerine devam ediyor
Bugüne kadar 117 firmanın Türkiye’deki hazırlık döneminden faydalandığı ve bu firmalar arasından 53’ünün ABD sürecine katıldığı program sonrasında 41 firmanın uluslararası faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Tunçalp, "Innogate’e katılan firmaların aldığı toplam yatırım miktarı 15 milyon doları, yurt dışı cirosu ise 10 milyon doları aşmış durumda." diye konuştu.
Tüm teknoloji firmaları başvurabiliyor
Tunçalp, programla teknoloji firmalarına, uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş modeli ve strateji geliştirme fırsatları sunduklarını ifade ederek, "Programa katılan firmaların uluslararası pazarda müşterilere ulaşarak satış yapmasını, iş birlikleri kurmasını veya yatırım almalarını hedefliyoruz." dedi.
Tunçalp, "Programa katılan firmalar, 159’u ABD’den 12’si Türkiye’den olmak üzere, alanında uzman 171 mentorun eğitim ve network desteğini alıyor. Ayrıca İTÜ ARI Teknokent’in New York, Chicago ve San Francisco’daki ofislerini altı ay boyunca kullanabilme imkanının yanı sıra danışmanlık, iletişim, pazarlama ve operasyonel desteklerden de faydalanabiliyor." bilgilerini verdi.
Başarı hikayeleriyle dolu
Tunçalp, "Programda yıllar geçtikçe, başarı hikayelerimizi de artırmanın sevinci içerisindeyiz. Örneğin tedarik zinciri yönetimindeki yenilikçi çözümleriyle fark yaratan Logiwa, geçtiğimiz günlerde 3 milyon dolarlık yatırım turunu kapattı. Dijital pazarlama sektöründe çalışmalarını yürüten ODC İş Çözümleri ise, program sonrası ürün yelpazesini geliştirdi ve bugün cirosunun yüze 40’ını global pazardan alıyor." örneğini verdi.
2014 yılında İTÜ ARI Teknokent bünyesinde hayata geçirilen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, teknoloji firmalarına, uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş modeli ve strateji geliştirme fırsatı sunuyor.
İSTKA'nın desteğiyle yürütülen program, yerli teknoloji firmalarının teknolojilerini ihraç ederek, ülke ekonomisine katkı sunmasını sağlıyor. Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’na, ABD’de müşteri, distribütör, iş ortağı, yatırım veya insan kaynağı bulmak isteyen tüm teknoloji şirketleri katılabiliyor.
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