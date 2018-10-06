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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
06.10.2018 - 19:29, Son Güncelleme:

Innogate firmalarının yurt dışı cirosu 10 milyon doları aştı

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Innogate firmalarının yurt dışı cirosu 10 milyon doları aştı

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, İTÜ ARI Teknokent tarafından teknoloji ihracatını artırmak amacıyla yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’na katılan firmaların vites büyüttüğünü belirterek, "Innogate’e katılan firmaların aldığı toplam yatırım miktarı 15 milyon doları, yurt dışı cirosu ise 10 milyon doları aşmış durumda." dedi.

Tunçalp, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent öncülüğünde kurulan Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı'nın çıktılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin teknoloji ihracatına katkıda bulunmak ve teknoloji firmalarını global pazarlara hazırlamak amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ve İTÜ ARI Teknokent öncülüğünde yürütülen Innogate’e, ABD’de müşteri, distribütör, iş ortağı veya yatırım bulmak isteyen tüm teknoloji firmalarının katılabildiğini belirten Tunçalp, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğini alarak, programa büyük bir ivme kazandırdık. Geldiğimiz noktada 8'incisini düzenlediğimiz Innogate’e katılan firmaların yüzde 36’sı bilişim teknolojileri, yüzde 10’u sağlık teknolojileri, yüzde 8’i finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteriyor." dedi.

41 firma uluslararası faaliyetlerine devam ediyor

Bugüne kadar 117 firmanın Türkiye’deki hazırlık döneminden faydalandığı ve bu firmalar arasından 53’ünün ABD sürecine katıldığı program sonrasında 41 firmanın uluslararası faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Tunçalp, "Innogate’e katılan firmaların aldığı toplam yatırım miktarı 15 milyon doları, yurt dışı cirosu ise 10 milyon doları aşmış durumda." diye konuştu. 

Tüm teknoloji firmaları başvurabiliyor 

Tunçalp, programla teknoloji firmalarına, uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş modeli ve strateji geliştirme fırsatları sunduklarını ifade ederek, "Programa katılan firmaların uluslararası pazarda müşterilere ulaşarak satış yapmasını, iş birlikleri kurmasını veya yatırım almalarını hedefliyoruz." dedi. 

Tunçalp, "Programa katılan firmalar, 159’u ABD’den 12’si Türkiye’den olmak üzere, alanında uzman 171 mentorun eğitim ve network desteğini alıyor. Ayrıca İTÜ ARI Teknokent’in New York, Chicago ve San Francisco’daki ofislerini altı ay boyunca kullanabilme imkanının yanı sıra danışmanlık, iletişim, pazarlama ve operasyonel desteklerden de faydalanabiliyor." bilgilerini verdi.

Başarı hikayeleriyle dolu 

Tunçalp, "Programda yıllar geçtikçe, başarı hikayelerimizi de artırmanın sevinci içerisindeyiz. Örneğin tedarik zinciri yönetimindeki yenilikçi çözümleriyle fark yaratan Logiwa, geçtiğimiz günlerde 3 milyon dolarlık yatırım turunu kapattı. Dijital pazarlama sektöründe çalışmalarını yürüten ODC İş Çözümleri ise, program sonrası ürün yelpazesini geliştirdi ve bugün cirosunun yüze 40’ını global pazardan alıyor." örneğini verdi.

2014 yılında İTÜ ARI Teknokent bünyesinde hayata geçirilen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, teknoloji firmalarına, uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş modeli ve strateji geliştirme fırsatı sunuyor.

İSTKA'nın desteğiyle yürütülen program, yerli teknoloji firmalarının teknolojilerini ihraç ederek, ülke ekonomisine katkı sunmasını sağlıyor. Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’na, ABD’de müşteri, distribütör, iş ortağı, yatırım veya insan kaynağı bulmak isteyen tüm teknoloji şirketleri katılabiliyor.

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