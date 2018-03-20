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    Injustice 2’nin yeni versiyonu “Legendary Edition” için geri sayım

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 07:36 | Son Güncelleme:

    Warner Bros ve DC Entertainment işbirliğiyle NetherRealm Stüdyoları’nda geliştirilen ve Türkiye’de Bilkom tarafından satışa sunulan yılın dövüş oyunu Injustice 2’nin heyecanla beklenen yeni versiyonu “Legendary Edition” Nisan ayının ilk haftasında PS4 ve Xbox One için raflara geliyor.

    NetherRealm Studios tarafından geliştirilen ve kısa sürede oyun severlerin de ilgisini çeken Injustice 2’nin yeni versiyonu Legendary Edition paketinde içerisinde geniş bir karakter havuzu bulunuyor.

    NetherRealm Studios tarafından geliştirilen ve kısa sürede oyun severlerin de ilgisini çeken Injustice 2’nin yeni versiyonu Legendary Edition paketinde içerisinde geniş bir karakter havuzu bulunuyor. Daha önce sunulan indirilebilir bütün karakterlerin yanı sıra Darkseid, Red Hood, SubHero, Raiden,

    Starfire, Black Manta, Atom, Enchantress, Hellboy ve The Tenenage Mutant Ninja Turtles gibi karakterler de bu paketin içerisinde yer alıyor. Paketin içerisinde yeni karakterlerle birlikte yeni görünüm, özel kostümler ve ekipmanlar da bulunuyor.

    Oyuna gelen yeni iyileştirmeler ise şöyle:

    Oyunun genişletilmiş öğreticisi olan “Öğrenim Merkezi”nin tanıtımı getirildi

    Tüm karakterler için elbise, silah ve eşyalarda yapılan iyileştirmeler yapıldı

    Oyuncuların karakter seviye sınırı 30'a yükseltildi

    30.seviyeye yeni bir “Augment Slot” eklendi

    Etiketler: Injustice 2 , oyun , bilkom
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