Injustice 2’nin yeni versiyonu “Legendary Edition” için geri sayım

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen ve kısa sürede oyun severlerin de ilgisini çeken Injustice 2’nin yeni versiyonu Legendary Edition paketinde içerisinde geniş bir karakter havuzu bulunuyor.

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen ve kısa sürede oyun severlerin de ilgisini çeken Injustice 2’nin yeni versiyonu Legendary Edition paketinde içerisinde geniş bir karakter havuzu bulunuyor. Daha önce sunulan indirilebilir bütün karakterlerin yanı sıra Darkseid, Red Hood, SubHero, Raiden,

Starfire, Black Manta, Atom, Enchantress, Hellboy ve The Tenenage Mutant Ninja Turtles gibi karakterler de bu paketin içerisinde yer alıyor. Paketin içerisinde yeni karakterlerle birlikte yeni görünüm, özel kostümler ve ekipmanlar da bulunuyor.

Oyuna gelen yeni iyileştirmeler ise şöyle:

Oyunun genişletilmiş öğreticisi olan “Öğrenim Merkezi”nin tanıtımı getirildi

Tüm karakterler için elbise, silah ve eşyalarda yapılan iyileştirmeler yapıldı

Oyuncuların karakter seviye sınırı 30'a yükseltildi

30.seviyeye yeni bir “Augment Slot” eklendi