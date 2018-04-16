ininal kartlara artık N Kolay noktalarından yükleme yapılabilecek
ininal, Türkiye’nin dört bir yanındaki bayilikleriyle en yaygın ödeme ağı olan N Kolay ile anlaştı. ininal’ın ön ödemeli kartlarına artık tüm N Kolay şubelerinden de bakiye yüklenebilecek.
ininal’ın piyasada 2,5 milyonun üzerinde ön ödemeli kartı bulunuyor. 10.000’den fazla perakende ve ATM noktasında kullanıcılarına bakiye yükleme, yükledikleri bakiyeleri dünyadaki bütün fiziki ve sanal alışveriş noktalarında harcayabilme olanağı veriyor.
ininal Strateji ve Kanaldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Demir “ininal olarak sunduğumuz finansal kolaylıkları daha fazla insana ulaştırabilmek için nakitsiz toplum hedefiyle perakende ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda, ininal kartlara artık, “Her mahalleye yürüme mesafesinde bir hizmet lokali” sloganıyla faaliyet gösteren N Kolay’ın tüm noktalarından da yükleme yapılabilecek. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi farklı alanlarda da genişletmek istiyoruz” dedi.
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