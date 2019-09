Influencer’ınızı nasıl alırdınız; mikro, makro, mega?

Son yıllarda geleneksel reklam çalışmaları etkisini kaybederken, dijital mecralardaki uygulamalar ve sosyal medya platformları güç kazanmaya devam ediyor. Özellikle satın alma davranışları da bu yönde bir değişim gösterince, dijital pazarlama uzmanları ve reklamcılar son tüketiciyi etkilemek için bu mecraları en etkili şekilde kullanmak için ellerinden geleni yapıyor. En güvendikleri kozlardan biri de ‘influencer marketing’ desek yanlış olmaz. Çünkü influencer’lar, uzun uğraşlar sonucu ulaşabilecekleri, etkileyebilecekleri hedef kitleyi takipçi listelerinde hazır bulunduruyor. Her söylediklerini dikkatle dinleyecek, ciddiye alacak takipçilerinin sayısı da her geçen gün otoritelerini güçlendiriyor. Ancak her influencer da her marka, kurum ve kuruluş için doğru etkiyi yaratacak diye bir kaide yok. Takipçisi ne kadar fazla olursa olsun; önemli olan o takipçi kitlenin demografik yapısı, profil psikolojisi ve ilgi alanı oluyor. Mesela, sağlıkla ilgili bir ürünün müzik alanında etkili olan bir influencer tarafından tanıtılması, ürünün amacı ile uyuşmadığı gibi doğru kitlede istenen etkiyi de yaratmıyor. İşte bu noktada influencer’ları da etki alanlarına göre sınıflandırmak gerekiyor. Gelelim sınıflandırmaya ve tanımlamaya…

Mikro influencer’lar

Yaklaşık olarak 500 ila 10 bin takipçiye sahip kişilerdir. Az takipçileri olmasına rağmen, en etkili isimlerdir. Çünkü diğerlerine kıyasla takipçileriyle kurdukları iletişim çok daha güçlüdür. Bu sebeple de takipçileri onlara daha fazla güven duyma eğilimindedir. Ayrıca, çok büyük bir şöhrete sahip olmadıkları için diğerlerinin aksine markalar için daha ekonomik bir tercih olabilir.

Makro influencer’lar

Bu grupta yer alan kişiler genellikle 10 bin - 1 milyon arasında takipçiye sahiptir. Mikro influencer’lara kıyasla, markaları daha fazla kişiye ulaştırabilir; ama ürünlerin ya da hizmetlerin satış miktarındaki etkisi neredeyse birinci grup ile aynı orandadır. Çünkü takipçi sayısı arttıkça, onlarla yakın iletişim kurma olanağı azalır. Buna rağmen reklam için talep ettikleri ücret de takipçi sayıları sebebiyle daha fazladır.

Mega influencer’lar

Bu grup, ağırlıklı olarak ünlülerden, sanatçılardan veya Youtube gibi sosyal medya kanalları üzerinde yeteneklerini, uzmanlıklarını göstererek tanınmış, belirli bir konuda otorite ve kanaat önderi olmayı başarmış kişilerden oluşur. Diğer gruplara bakıldığında en büyük farkları, 1 milyondan fazla takipçiye sahip olmalarıdır. Eğer bir marka reklam için bu gruptan bir isimle çalışmak istiyorsa büyük bir bütçe ayırmalıdır. Mega influencer olarak tarif ettiğimiz bu kişilerle yapılacak iletişim hizmet ve ürün satışlarına çoğu zaman olumlu anlamda etki eder, ancak etmediği durumlarda da en azından marka imajına büyük katkı sağlar, bilinirliği artırır.

Sosyal medya bireyleri markalaştırma eğiliminde

Genel durumu özetleyecek olursak; yıllardır istihdam yaratan, üreten, ekonomiye katkı sağlayan büyük vizyonlarla, misyonlarla büyük bütçeleri yönetmeye gayret gösteren, yıllarca bu büyük bütçeler dahilinde, tanınmak adına konvansiyonel mecralarda reklam veren yerli / yabancı, kurumsallaşmış bütün o markaların artistliği sosyal medyada sona eriyor. Çünkü marka adı ne kadar büyük olursa olsun, sosyal medya tamamen bireylerin markalaştığı bir dünya olarak varlığını sürdürme eğiliminde. Bu da markaları influencer’lara muhtaç ediyor ve etmeye de devam edecek gibi görünüyor.

Buradan dijital dünyada varlık göstermeye niyetli olan markalara bir kez daha seslenmiş olalım; kaçışınız yok, siz influencer’ınızı nasıl alırdınız?



Şinasi Furkan AVCI

twitter.com/snsfrknvc