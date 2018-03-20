Infinity War'un son taşı Captain America'da mı?

Marvel'ın 10 yıldır hazırlandığı süper kahramanları Thanos ile savaştıracak filminden, dün yeni bir fragman yayınlandı. Bu fragman ile beraber birçok teori ortaya atıldı. Yayınlanan fragmanda bir sahnede Captain America ve Thanos'un karşılaştığını görüyoruz. Bu sahnede herkes Captain America'nın öleceğine kesin gözüyle bakmaya başladı.

Ancak Captain America'nın gücü Thanos'a karşı koyacak kadar çok değil. Bu yüzden bu sahnede bir ayrıntı yer alıyordu. Bildiğimiz üzere Captain America mavi gözlü birisi. Ancak bu sahnede göz rengi açıkça sarı olarak gözüküyor. Yani son ruh taşı Captain America da olabilir ve bu sayede Thanos'a karşı koyuyor olabilir. Son taş ile ilgili birçok teori bulunuyor. Bu teoriler son taşın Captain America'da olması en olası teorilerin arasında yer alıyor.