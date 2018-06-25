Infinity War'ın kamera arkası görenleri hayrete düşürdü
Serinin devam filmi geleceğine dair söylentiler dolanırken, Avengers Infinity War’dan bir kamera arkası videosu paylaşıldı. Paylaşılan video bilimkurgu filmlerinin nasıl çekildiğine dair birçok ipucunu da göz önüne serdi.
Serinin son filmi Infinity War’da izleyenlerin hatırlayacağı gibi Thanos, Hulk ile dövüşüyor ve birbirlerini yeren yere vuruyordu. Hulk ile Thanos’un bu kavgasının nasıl çekildiğine dair yepyeni bir kamera arkası görüntüsü paylaşıldı. Filmin çekiminde kullanılan teknolojinin gözler önüne serildiği videonun paylaşılmasından sonra, seyircilerden gelecek yeni filmde de aynı teknolojik altyapının kullanılacağına dair tahminler gelmeye başladı.
Video izlendiğinde Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminde Thanos karakterini canlandıran Josh Brolin ile Hulk’ı canlandıran Mark Ruffalo’nun özel kostümler ile farklı zamanlarda çekilmiş görüntülerinin nasıl bir videoda birleştirildiği görülüyor.
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