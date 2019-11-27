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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.11.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

İnekler VR gözlüğü taktı, süt üretimi arttı

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İnekler VR gözlüğü taktı, süt üretimi arttı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren VR yani sanal gerçeklik teknolojisi, insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de farklı yönleri zamanla ortaya çıkıyor. Rusya'da VR gözlüğünün ineklere takılmasıyla duygusal düzeyde iyileşme belirtileri gösteren ineklerin süt üretiminde kayda değer bir artış yaşandı.

Rusya'da çiftçiler ineklerin süt miktarını artırmak için bir süredir çözüm yolu arıyor. VR gözlüğü ise bu çözümlerin sonuncusu; ancak bu kez çiftçiler aradıkları kanı bulmuşa benziyor. Zira Moskova yakınlarında bulunan çiftlikte ineklere takılan sanal gerçeklik gözlükleri kısa sürede meyvesini verdi. VR gözlüğü takan inekler, kendilerini bir yaz günü çimlerin üzerinde buluyor. 

Bu görüntüleri 'büyük bir iştahla' seyreden ineklerin duygusal açıdan iyileşme göstermesi ise doğrudan süt üretimine yansıyor. 

Daha da önemlisi bu ineklerden sağlanan sütün kalitesinde de artış yaşanıyor. Çiftçilerin bu denemesi, tarım ve hayvancılık sektöründe yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açacak gibi görünüyor. 

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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