İnekler VR gözlüğü taktı, süt üretimi arttı
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren VR yani sanal gerçeklik teknolojisi, insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de farklı yönleri zamanla ortaya çıkıyor. Rusya'da VR gözlüğünün ineklere takılmasıyla duygusal düzeyde iyileşme belirtileri gösteren ineklerin süt üretiminde kayda değer bir artış yaşandı.
Rusya'da çiftçiler ineklerin süt miktarını artırmak için bir süredir çözüm yolu arıyor. VR gözlüğü ise bu çözümlerin sonuncusu; ancak bu kez çiftçiler aradıkları kanı bulmuşa benziyor. Zira Moskova yakınlarında bulunan çiftlikte ineklere takılan sanal gerçeklik gözlükleri kısa sürede meyvesini verdi. VR gözlüğü takan inekler, kendilerini bir yaz günü çimlerin üzerinde buluyor.
Bu görüntüleri 'büyük bir iştahla' seyreden ineklerin duygusal açıdan iyileşme göstermesi ise doğrudan süt üretimine yansıyor.
Daha da önemlisi bu ineklerden sağlanan sütün kalitesinde de artış yaşanıyor. Çiftçilerin bu denemesi, tarım ve hayvancılık sektöründe yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açacak gibi görünüyor.
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