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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

İndirim günlerinde güvenli online alışveriş yapmanın 7 yolu

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İndirim günlerinde güvenli online alışveriş yapmanın 7 yolu
Fotoğraf: iStock

Her yılın Kasım ayında Türkiye dahil pek çok ülkede markalar, mağazalar ve e-ticaret siteleri fırsat indirimleri sunuyor. Ülkemizde Muhteşem veya Harika Cuma gibi başlıklarla sunulan fırsatlardan siber suçlular da kendilerine fayda sağlamaya çalışıyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET, dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu ve güvenli online alışveriş yapmanın yollarını aktardı.

Tüm dünyada Kasım ayının dördüncü veya son cuması Kara Cuma (Black Friday) ve onu izleyen pazartesi günü de Siber Pazartesi (Cyber Monday) olarak anılıyor. İlk olarak ABD’de ortaya çıkan ve tam bir alışveriş çılgınlığının yaşandığı bu günlerde özellikle giyim, kozmetik, elektronik gibi kategorilerde olağanüstü indirimler yapılıyor.

Türkiye’de de Efsane, Muhteşem veya Harika Cuma gibi başlıklarla sunulan fırsatlardan ne yazık ki siber suçlular da yararlanmaya çalışıyor. Siber suçlular, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak, gelir elde etmeye çalışıyor. Bu amaçla da arama motoru ve DNS zehirlenmeleri, bankacılık zararlı yazılımları, ortadaki adam saldırıları, sahte Android bankacılık uygulamaları gibi çeşitli saldırı yöntemlerini kullanıyorlar

Korunmak için ne yapmalı?

ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, online alışveriş yaparken, bu tür siber saldırıların hedefi olmamak ve güvenli alışveriş yapabilmek için şu ipuçlarını paylaştı:

1) Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. Online alışveriş için çarşı ve alışveriş merkezlerindeki halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın. Favori e-mağazanıza kişisel bağlantınız yoluyla erişmeniz daha güvenli bir seçenektir.

2) Alışverişte kendi cihazlarınızı kullanın. İster bilgisayarınız ister tabletiniz veya akıllı telefonunuz olsun, alışverişi kendi cihazınızla yapın. Cihazın davranışındaki tuhaflıkları ayırt etmek sizin için çok daha kolay olacaktır. Toplu kullanımın olduğu internet cafeler gibi yerlerdeki cihazlardan finansal işlem yapmaktan mümkün olduğunca uzak durun.

3) Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın. Kredi kartı kullanarak yapılan satın alma işlemleri, vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığından, daha güvenlidir. Hatta limiti sınırlanmış sanal kredi kartı kullanırsanız, riski minimize etmiş olursunuz.

4) Güvenlik yazılımınız güncel olsun. Halen yapmadıysanız, birden fazla koruyucu katmana sahip güvenilir ve güncel bir internet güvenliği çözümü yükleyin. Tercihen bu çözüm, e-bankacılık ve online ödemeleriniz için de koruma hizmeti sunan bir çözüm olsun. ESET yazılımları, ‘Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması‘ modülüyle kullanıcılarına ekstra güvenlik sağlıyor.

5) Sahte indirim fırsatlarına karşı temkinli olun. Gerçek olamayacak kadar iyi bir teklif alırsanız, büyük ihtimalle gerçek değildir. Gelen kutunuza sahte indirim fırsatlarının gönderilmesi alışılmış bir durumdur. Bu sahte indirim fırsatları, kullanıcıları kredi kartı numaraları gibi kritik bilgileri toplayan sahte web sitelerine yönlendirirler.

6) Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Size güveniliralışveriş ortamı sunan ve muhtemel sorunları çözmenize yardımcı olabilecek, saygın ve güvenilir e-ticaret sitelerini tercih edin. Ancak tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. Gözünüz URL'nin yani adres çubuğunun üzerinde olsun. Sahte siteler, taklit etmeye çalıştıkları resmi sitelerden farklı internet adresleri kullandıkları için kolayca tespit edilebilirler.

7) Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin. Banka ve kredi kartı hesap bakiyelerini kontrol etmek, özellikle normale göre yoğun alışveriş yapılan dönemlerin ardından her zaman iyidir. Bunu yaparken, online bankacılığa güvenli bir şekilde eriştiğinizden emin olun ve hesabınızın güçlü bir şifreyle, düzgün bir şekilde korunduğunu kontrol edin.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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