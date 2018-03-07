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    Indie Oyun Geliştiricileri Konferansı başlıyor!

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 18:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi'ne bağlı olan Dijital Oyun Tasarım Bölümü tarafından, 9 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek olan “Indie Oyun Geliştiricileri Konferansı” beş farklı Indie oyun geliştirici firmayı tek bir çatı altında toplayacak. Saat 10:00 ile 17:00 arasında gerçekleşecek olan etkinlikte, akademi ve oyun piyasasından birçok farklı katılımcı bulunacak.

    Indie oyun dünyası özellikle 2010 yılından beri dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir piyasaya sahip. Her geçen yıl giderek büyüyen Indie oyunlar, bugünün dijital oyun tasarımcılarının kendilerini geliştirmeleri ve farklı geliştiricilerle tanışmalarının en basit yollarından birisini oluşturuyor. Kimileri kocaman dünyaları ufacık dosyalara sığdırıyor, kimileri de ufacık dosyalar üzerinden en iyi AAA oyuna taş çıkartacak bir rakibe dönüşebiliyor.

    Ülkemizde bugüne kadar birçok farklı Indie oyun geliştiricisi fuarı yapıldı ve öyle görünüyor ki yapılmaya da devam edecek zira bir etkinlik haberi de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden geldi. Üniversitenin İletişim Fakültesi'ne bağlı olan Dijital Oyun Tasarım Bölümü tarafından, 9 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek olan “Indie Oyun Geliştiricileri Konferansı” beş farklı Indie oyun geliştirici firmayı tek bir çatı altında toplayacak. Saat 10:00 ile 17:00 arasında gerçekleşecek olan etkinlikte, akademi ve oyun piyasasından birçok farklı katılımcı bulunacak.

    Indie Oyun Geliştiricileri Konferansı başlıyor

    Etkinlik esnasında,  Abyss Gameworks, ProjePark, Proud Dinosaurs, WanderLust ve Zoetrope ekipleri, kendi oyun ve deneyimlerini dinleyicilere aktaracak. Etkinlik sadece öğrencilere değil, konu ile ilgilenen herkese açık. Etkinlik alanına, kimliğinizi bırakmak suretiyle “Ziyaretçi Girişinden” geçiş yapmanız mümkün.

    Etiketler: oyun , indie oyun , konferans
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