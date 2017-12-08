İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci kimdir, kaç yaşında?
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme gelen Serkan İnci'nin hayatı merak konusu oldu. İnci Sözlük'ün kurucusu olan Serkan İnci, Türkiye’de sosyal medya anlamında önemli atılımlarda bulunmaya devam ediyor. Peki İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler!
Serkan İnci, 15 Haziran 1987 İstanbul’da doğdu. İlköğretim okulunu Orhan Sinan Hamzaoğlu İlköğretim Okulu’nda derece ile bitirdi. Ailesi Selanik göçmeni olan Serkan İnci çocuk yaşlarda internet ve bilgisayar ile ilgilenmeye başladı. İlk web sitesini 2002 yılında açtı. Ailesi tarafından asker olması yönünde baskı yapılan Serkan İnci hiyerarşik düzene karşı olduğu için sınavları bilerek yapmadı.
İstanbul Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra mühendis olmak istiyordu. Mühendislik hayalleri gerçekleimese de kendisi kurduğu İncisözlük sayesinde oldukça ünlendi. 17 yaşındayken üniversiteyi yurt dışında okumaya karar veren Serkan İnci Varna Üniversitesi’ne kayıt yaptırdı.
2009 yılının aralık ayında inci sözlüğü kuran Serkan İnci bu sözlük ve incicaps oluşumu sayesinde Türkiye’de sosyal medya anlamında önemli atılımlarda bulundu. Kendisi hala İncisözlük ve buna ait markalarla uğraşan Serkan İnci, İngilizce, Rusça, Bulgarca bilmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle