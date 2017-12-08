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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.12.2017 - 10:29, Son Güncelleme:

İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci kimdir, kaç yaşında?

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İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci kimdir, kaç yaşında?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme gelen Serkan İnci'nin hayatı merak konusu oldu. İnci Sözlük'ün kurucusu olan Serkan İnci, Türkiye’de sosyal medya anlamında önemli atılımlarda bulunmaya devam ediyor. Peki İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler!

Serkan İnci, 15 Haziran 1987 İstanbul’da doğdu. İlköğretim okulunu Orhan Sinan Hamzaoğlu İlköğretim Okulu’nda derece ile bitirdi. Ailesi Selanik göçmeni olan Serkan İnci çocuk yaşlarda internet ve bilgisayar ile ilgilenmeye başladı. İlk web sitesini 2002 yılında açtı. Ailesi tarafından asker olması yönünde baskı yapılan Serkan İnci hiyerarşik düzene karşı olduğu için sınavları bilerek yapmadı.

İstanbul Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra mühendis olmak istiyordu. Mühendislik hayalleri gerçekleimese de kendisi kurduğu İncisözlük sayesinde oldukça ünlendi. 17 yaşındayken üniversiteyi yurt dışında okumaya karar veren Serkan İnci Varna Üniversitesi’ne kayıt yaptırdı.

2009 yılının aralık ayında inci sözlüğü kuran Serkan İnci bu sözlük ve incicaps oluşumu sayesinde Türkiye’de sosyal medya anlamında önemli atılımlarda bulundu. Kendisi hala İncisözlük ve buna ait markalarla uğraşan Serkan İnci,  İngilizce, Rusça, Bulgarca bilmektedir.

 

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