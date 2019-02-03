İnceleme: Yoğun ilgi Anhtem'in sunucularını salladı

EA’nın ümit vadeden açık dünya ve çoklu oyunculu aksiyon rol yapma oyunu olan Anthem, ilk olarak E3 2017 etkinliğinde karşımıza çıkmış ve oyuncular arasında büyük heyecan uyandırmıştı. BioWare’in 2013’ten bu yana geliştirmekte olduğu yeni oyunu Anthem, 2019’un heyecanla beklenen oyunları arasında sayılıyor. Aksiyon RPG Shooter türündeki oyun, daha önce yayınlanan videolarıyla da herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştı.





Yalnızca PVE oynanabilen ve co-op destekli Anthem’in üç ana Javelin sınıfı bulunuyor. Javelin adı verilen bu güçlü zırhlar, kullanıcılarını çok güçlü kahramanlar haline getiriyor. Oyuncular, sahip oldukları bu Javelin zırhlarını tamamen kendilerine göre özelleştirebilecekler. Storm, Interceptor ve Colossus. Interceptor çevikliği ve refleksleriyle ninja tarzını öne çıkarıyor. Storm ise komboların yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlıyor. Colossus da bir nevi tank sınıfı konumunda. Her bir sınıfın dövüşte yapabildikleri birbirinden farklı.







Oyuncular, silahlar ve eşyalar aracılığıyla dövüşlerdeki etkilerini artırabilecek. Ayrıca kişiselleştirme penceresi de oldukça detaylı görünüyor. Eşyalar, yeteneklerin yeniden kullanılma süresini (Cooldown) kısaltma gibi özellikler sağlayabiliyor.







SUNUCULAR DAYANAMADI



Electronic Arts'ın Destiny'e benzeyen yeni oyunu Anthem'in VIP Demo sürecinin başlamasıyla beklenmeyen bir sorun ortaya çıktı. Davet edilen kullanıcılar ve ön sipariş verenler için açılan bu deneme sürecinde oyuncular ilginç bir problemle yüz yüze geldi. Aslında kaç oyuncunun oyuna gireceği belliydi ancak sunucular bir süre sonra aşırı yoğunluktan dolayı hatalar vermeye başladı. Bunun beraberinde bağlantı sorunlarının da ardı arkası kesilmedi.







EA, oturum açma sorunlarını çözdü ve yapılan açıklamaya göre PC ve PS4 oyuncularının herhangi bir problem olmadan sunuculara anlık olarak erişebiliyor olması gerekiyor. Bunun yanı sıra Xbox One'daki sorunlar için hala ekiplerin çalıştığı da belirtildi. EA, problemleri çözdüğünü açıkladıktan sonra sunucuya giren PC ve PS4 oyuncuları hata almadan erişim sağlayabildiler.







SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyun içerisinde birçok ayarda oynamalar yapabiliyorsunuz. Bu ayarlara ışıklandırma, dokular, efektler, işlem sonrası kalitesi, arazi ve bitki örtüsü ayarları da dahil bir şekilde karşımıza çıkıyor. İlgimizi çeken nokta ise işlemci kısmında oldu. Zira önerilen işlemci kısmında AMD FX-6350 gibi eski diyebileceğimiz bir işlemci bulunuyor. Ekran kartı olarak ise GeForce GTX 970 4GB model bir ekran kartının yeterli olacağı belirtilmiş.

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 3570 ya da AMD FX-6350

RAM: 8GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB ya da AMD R9 390 8GB

Depolama alanı: En az 60 GB’lık boş alan