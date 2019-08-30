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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.08.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

İnceleme: WMV870 Weewell Sphera Dual Watch

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İnceleme: WMV870 Weewell Sphera Dual Watch

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıran teknolojiler gün geçtikçe gelişiyor ve gün geçmiyor ki yeni bir çözüm görmeyelim. WMV870 Weewell Sphera Dual Watch adını taşıyan bu görüntülü bebek izleme cihazı, bebeğinizin yanında bulunmadığınızda da onu anbean izlemenizi sağlıyor. Ancak tek yapabildiği bu değil elbette. Şimdi isterseniz bu ürüne daha yakından göz atalım.

Bebek güvenlik kamerası arayanlar için tasarlanan Weewell Sphera Dual Watch, birden fazla ekran üzerinden kullanıcıların bebeklerini izleyebilmelerine olanak sağlıyor. Bu özelliği sayesinde kullanıcılar ebeveyn ünitesini kullanabileceği gibi, tablet ya da akıllı telefonlarını kullanarak da bebeklerini izleyebiliyor. 4.3 inç'lik LCD dokunmatik ekranla birlikte gelen ürün, 1280x720 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. HD görüntü kalitesi sunan Weewell Sphera Dual Watch, aynı zamanda ebeveynlerin görüntüde zum yapabilmesini sağlıyor. Bu da gözden kaçan detayların atlanmaması için kullanışlı bir özellik. 

İnceleme: WMV870 Weewell Sphera Dual Watch
Ürünün kutusundan çıkan kameranın açısı değişebiliyor. Açılı görüntüleme ve kamera hareket kontroplü özelliklerini kullanarak istediğiniz açıdan görüntü alabiliyorsunuz. Yani kamerayı koyduktan sonra bebeğinize sabit bir açıdan bakmak zorunda kalmıyorsunuz. Kamera, 270 derece yatay, 120 derece dikey hareket edebiliyor. 

Peki bebeğiniz karanlık odada yatarken kamera ne kadar net görüntü verebiliyor? Odanın karanlık olduğu durumlarda kamerada bulunan beyaz gece görüşü özelliği ile ebeveynler bebeklerini rahatça izleyebiliyor. Yani odanın ışığı yanmasa da kameraya gelen görüntüyü seçebiliyorsunuz, sıkıntı yaşamıyorsunuz. 
İnceleme: WMV870 Weewell Sphera Dual Watch

 Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise karşılıklı konuşmaya olanak vermesi. Ebeveyn ünitesini kullanmak kaydıyla konuşma butonuna bastığınızda sesinizi bebeğinize iletebiliyorsunuz. Bu da ağlayan bebeğinizi sakinleştirebilme şansını sunuyor. 

Cihazın içinde bebeklerin rahat bir uyku çekebilmesi için bir dizi ninni de bulunuyor. Bu noktada amaç ise bebeklerin sıkıntı yaşamadan uykuya dalabilmesi. Bir bebek izleme cihazında bu özelliği bulmak şaşırtıcı.

Weewell Sphera Dual Watch, aynı zamanda ortam sıcaklığını da sürekli kontrol ediyor. Yetişkinlere göre bebekler oda sıcaklığından daha fazla etkilenebildiğinden, cihaz sıcaklık ölçümü yapıyor. Belirlediğiniz sıcaklık değerleri dışına çıkıldığında ise cihazın alarm sistemi devreye giriyor ve sizi uyarıyor. 

Ürünün batarya ömrünü LCD ekranından takip edebiliyorsunuz. Anlık görüntü alabilen kamera, bu görüntülerin kaydını da alabiliyor. iOS ve Android cihazlarla uyumlu çalışan Weewell Sphera Dual Watch, enerji tasarrufu moduna da sahip. 3G, 4G ve 4.5G ağ bağlantılarını destekleyen ürünün kurulumu ve kullanıma hazır hale gelmesi de oldukça basit.

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