İnceleme: Razer Basilisk Wireless oyun faresi

Oyuncular için oyun ekipmanlarının hayati bir önemi bulunuyor. Kulaklık, klavye, fare, monitör, kasa ve içeriği dahil her şeyiyle bir bütün olarak oyuncuların üzerinde özenle durduğu aksesuarlar, kimi zaman yüksek fiyatlarıyla el yakıyor olsalar da oyuncuların oyun performanslarını bir üst seviyeye çıkarıyor. Razer da oyun aksesuarlarıyla bilinen bir isim ve şirket son olarak Razer Basilisk kablosuz oyun faresiyle görücüye çıktı.



Teknik özelliklerine yakından bakacak olursak Razer Basilisk Ultimate, Razer Viper Ultimate ile aynı Focus+ 20K DPI Optik Sensör ile donatılmış. Bugüne kadar mevcut olan en yüksek sensör özelliklerine sahip olmanın yanı sıra, daha fazla izleme doğruluğu için Akıllı İzleme, Asimetrik Kesme ve Hareket Senkronizasyonu gibi yeni akıllı işlevlere sahip. Oyun oynarken bu özelliklerin farkına fazlasıyla varabildiğinizi söyleyebiliriz.



Razer Basilisk Ultimate, Razer Optik Fare Anahtarları ile donatılmış. PC'ye elektrik sinyalleri göndermek için fiziksel temas gerekmezken, debounce gecikmesi ihtiyacını ortadan kaldırması da cabası. Ayrıca sıfır aşındırıcı etkiye neden olduğunu da söylemeliyiz. Ultra hızlı ve dayanıklı olan bu anahtarlar, oyuncuların talep ettiği hızı ve hassasiyeti sağlarken rekabetçi oyunların zorluklarına dayanıklı. Yani hangi oyun olursa olsun, zorlu şartlara karşı hayli uzun ömürlü olacak bir fareden söz ediyoruz.



5 farklı bellek profiline izin veren Razer Basilisk Wireless oyun faresinin yazılımını kullanmak hayli basit bir işlem. 11 programlanabilir düğmeye sahip olan ürün, 14 adet Razer Chroma RGB aydınlatma bölgesi ile donatılmış olan LED'leriyle dikkatleri üzerinde toplayacak bir ürün. Bunun yanı sıra kişiselleştirilmiş dokunsallık için, kullanıcılar kaydırma tekerleği direncini farenin altındaki bir kadran ile tercihlerine göre ayarlayabilme şansına da sahip.









%99,6 çözünürlük doğruluğuna sahip gerçek 20,000 DPI Focus+ optik sensör ile gelen ürün, HyperSpeed ​​kablosuz teknolojisini kullanıyor ve diğer kablosuz farelere göre çok daha hızlı bir yapıda. Sağ el için ergonomik bir tasarıma sahip olan ürün, kablolu olarak da kullanılabiliyor.

Şarj ve kablolu kullanım için 1,8 m Speedflex kablo ile gelen ürünü şarj ettiğinizde kullanım alışkanlığınıza da bağlı olarak ortalama 100 saate kadar batarya ömrü sunuyor. 107 gram ağırlığında olan cihaz, Xbox One ile de uyumlu çalışıyor.







