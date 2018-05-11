İnceleme: PC Building Simulator

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
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11.05.2018 - 08:47, Son Güncelleme:

İnceleme: PC Building Simulator

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İnceleme: PC Building Simulator

The Irregular Corporation tarafından geliştirilen ve oyuncularına hayallerindeki bilgisayarı toplamayı öğreten PC Building Simulator, Steam'de 100 bin satış rakamına ulaşmış durumda...

Baktığımızda adı PC toplama simülatörü yerine "Yazıcıoğlu'nda dükkanı olan bilgisayarcı" olsa isabet olacak bir oyun kendisi. Oyun mu yoksa tam zamanlı bilgisayarcıda mı o da belli değil, diğer taraftan bir o kadar da keyifli bir yapım var karşımızda. Bin bir türlü derdi olan müşterilerimizin pis, bozuk vb. PC'lerini adam etmeye çalıştığımız oyunda para kazanmak, ucuza doğru parçayı seçmek, uyumlu parçalarla çalışmak gibi gerçek dünyada PC toplarken dikkat ettiğimiz konular yine öncelikli şeyler arasında. 

İnceleme: PC Building Simulator

Oyuna başladığımızda tek masası olan, dürümcüden bozma ufak dükkanımızda müşterilerden gelen iş taleplerini almaya başlıyoruz. Bu beyhude insanların alayının yardıma ihtiyacı var. Bilgisayarında virüs olan, toz toprak içinde olan sistemine bakım isteyen, anakartı bozuk olan bu müşterilere yardım ettikçe de deneyim kazanıyoruz. Deneyimle birlikte yeni ürün modelleri açılıyor satın alma kısmında. Oyun geliştirme aşamasında olduğu için yenilikler de ekleniyor. Kasayı söküp takmak vidaları tek tek çıkartmak size bırakılıyor. Aynı şekilde kabloları söküp takmak da öyle. İlerleyen aşamalarda özel setler vs. alıp bunları hızlandırabiliyorsunuz. 

Gerçek dünyada bir PC nasıl sökülüyorsa, burada da öyle söküp takmanız gerek sıralama olarak, Car Mechanic Simulator oynadıysanız yabancı gelmeyecektir. Eksik bir şey olduğunda PC çalışmıyor elbette. Misal önce işlemciyi yerine yerleştirdiniz, üzerine de CPU soğutucusunu taktınız. Bastınız düğmeye ama görüntü gelmiyor değil mi? Neyi unuttunuz? termal macunu, Onu da sıktığınız an sistem çalışıyor. Meslek liselerine vs. bu oyunu kurup akademik olarak kullanılma potansiyelinden bile bahsedebiliriz. Oyun bir noktadan sonra rutine bağlıyor. Ayın belli günleri fatura ödüyorsunuz. Misal fatura ödeyene kadar ışıkların açılıp kapandığını vs. bilmiyordum hatta hiç dikkat etmemiştim. 96 dolar evlat acısı gibi fatura ödedim, faturayı ödeyince de "akşam çıkarken ışıkları kapatmayı unutma" diye uyarılınca aydınlandım. 

İnceleme: PC Building Simulator

O günden sonra ışıkları PC'leri ne varsa kapatır oldum. Araba söküp takmaktan çok daha kolay bir yapım diyebilirim PC Building Emulator için. Oyunda lisanssız ürünler kadar lisansları olan ürünler mevcut. MSI, NZXT gibi markalar oyunda yer alıyor. Gelişim aşaması olarak şu an oyuna Dual GPU desteği eklendi. Yakın zamanda sıvı soğutmalı bileşenler, NVMe desteği, kabloların özelleştirilebilmesi, özelleştirilebilir sıvı soğutma blokları, Overclocking, kasa modlama, RAID sistem kurma ve daha fazla kariyer içeriği yer alacak. 

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