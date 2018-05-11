İnceleme: PC Building Simulator

Baktığımızda adı PC toplama simülatörü yerine "Yazıcıoğlu'nda dükkanı olan bilgisayarcı" olsa isabet olacak bir oyun kendisi. Oyun mu yoksa tam zamanlı bilgisayarcıda mı o da belli değil, diğer taraftan bir o kadar da keyifli bir yapım var karşımızda. Bin bir türlü derdi olan müşterilerimizin pis, bozuk vb. PC'lerini adam etmeye çalıştığımız oyunda para kazanmak, ucuza doğru parçayı seçmek, uyumlu parçalarla çalışmak gibi gerçek dünyada PC toplarken dikkat ettiğimiz konular yine öncelikli şeyler arasında.

Oyuna başladığımızda tek masası olan, dürümcüden bozma ufak dükkanımızda müşterilerden gelen iş taleplerini almaya başlıyoruz. Bu beyhude insanların alayının yardıma ihtiyacı var. Bilgisayarında virüs olan, toz toprak içinde olan sistemine bakım isteyen, anakartı bozuk olan bu müşterilere yardım ettikçe de deneyim kazanıyoruz. Deneyimle birlikte yeni ürün modelleri açılıyor satın alma kısmında. Oyun geliştirme aşamasında olduğu için yenilikler de ekleniyor. Kasayı söküp takmak vidaları tek tek çıkartmak size bırakılıyor. Aynı şekilde kabloları söküp takmak da öyle. İlerleyen aşamalarda özel setler vs. alıp bunları hızlandırabiliyorsunuz.

Gerçek dünyada bir PC nasıl sökülüyorsa, burada da öyle söküp takmanız gerek sıralama olarak, Car Mechanic Simulator oynadıysanız yabancı gelmeyecektir. Eksik bir şey olduğunda PC çalışmıyor elbette. Misal önce işlemciyi yerine yerleştirdiniz, üzerine de CPU soğutucusunu taktınız. Bastınız düğmeye ama görüntü gelmiyor değil mi? Neyi unuttunuz? termal macunu, Onu da sıktığınız an sistem çalışıyor. Meslek liselerine vs. bu oyunu kurup akademik olarak kullanılma potansiyelinden bile bahsedebiliriz. Oyun bir noktadan sonra rutine bağlıyor. Ayın belli günleri fatura ödüyorsunuz. Misal fatura ödeyene kadar ışıkların açılıp kapandığını vs. bilmiyordum hatta hiç dikkat etmemiştim. 96 dolar evlat acısı gibi fatura ödedim, faturayı ödeyince de "akşam çıkarken ışıkları kapatmayı unutma" diye uyarılınca aydınlandım.

O günden sonra ışıkları PC'leri ne varsa kapatır oldum. Araba söküp takmaktan çok daha kolay bir yapım diyebilirim PC Building Emulator için. Oyunda lisanssız ürünler kadar lisansları olan ürünler mevcut. MSI, NZXT gibi markalar oyunda yer alıyor. Gelişim aşaması olarak şu an oyuna Dual GPU desteği eklendi. Yakın zamanda sıvı soğutmalı bileşenler, NVMe desteği, kabloların özelleştirilebilmesi, özelleştirilebilir sıvı soğutma blokları, Overclocking, kasa modlama, RAID sistem kurma ve daha fazla kariyer içeriği yer alacak.