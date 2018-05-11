İnceleme: OnRush

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
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11.05.2018 - 08:47, Son Güncelleme:

İnceleme: OnRush

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İnceleme: OnRush

MotorStorm'un yapımcılarından heyecanlı, bol aksiyonlu, temposu bir an bile düşmeyen bir yarış oyunu geliyor!

Araç kullanmayı ve tempolu oyunları seviyorsanız,  MotorStorm serisinden hatırladığımız Evolution ekibinin sığındığı Codemasters tarafından geliştirilen, Haziran başında PC, PS 4 ve Xbox One platformlarına çıkacak OnRush'ı önerebilirim size. Özellikle ortamlarda başkalarına çarparak kaos yaratmayı sevenleri oldukça mutlu edeceğe benziyor. 

Bir oyunda aradığınız şey özellikle aksiyon, heyecan, coşku ise tam yerindesiniz diyebilirim, yok arkadaşım ben öyle sakin sakin giderim kenardan diyenlerse sayfayı usulca çevirsin, çünkü bu oyunda her şey çok hızlı gelişiyor. Yok yok, elbette okumaya devam edebilir ve belki içinizdeki Stephane Peterhansel'i ortaya çıkarabilirsiniz. Oyunda sekiz farklı araç sınıfı var. Daha önce offroad oyunlarında gördüklerinize yeni şeyler katmayan bu sınıfların kendine özgü farklı özellikleri var ve oyunda ilerledikçe türlü avantajlardan faydalanabileceksiniz. Kazandığınız puanlarla sürpriz kutular açtırıp yeni karakterler ve araçlara sahip olacağınız söyleniyor. Sürücüler çok çeşitli ve ilginç tipler, benden söylemesi. 

İnceleme: OnRush

Motosikletin selesine yatma, elleri havaya kaldırarak sürme gibi abu özelleştirmeler oyunda karşılaşacaklarınız arasında. Ben bu özelleştirmelerle çok fazla zaman geçiren biriyim, Final Fantasy XIV oynarken kahramanın saçını, yüzündeki çilleri, kaşların birbirine uzaklığını seçene kadar günün bittiğini ve hala oyuna başlayamadığımı bilirim. Bu oyunda karakterin saçı başıyla oynama gibi bir özellik yok gibi görünse de araçların ayrıntılarıyla fazlasıyla uğraşılacak gibi görünüyor. 

Yarış parkurları da oldukça albenili, çam ağaçlarının olduğu kumlu platformlardan, bol sulu, virajlı, tepeli tümsekli yerlere tozu dumana katarak ilerlemeniz gerekiyor. OnRush, biz oyunseverleri çılgın hızlara ulaşmamız, fazlasıyla eğlenmemiz ve başımıza ne gelirse gelsin şovu devam ettirmemiz için çağırıyor. Gözüken o ki MotorStorm serisinden sonra bir kez daha bitiş çizgisine ulaşmanın öncelikli hedef olmadığı bir yarış oyunuyla karşı karşıyayız. Rakiplerinizi sadece geçmeniz değil sizden istenen; gerekirse önünüze .çıkan bütün araçlara çarpıp oyun dışına atacaksınız, rampalara hızlı girip havada iki şekil yapıp öyle devam edeceksiniz ve yaptığınız tüm bu alengirli aksiyonlardan puanlar kazanıp rush moduna girmeye hak kazanacaksınız. 

İnceleme: OnRush

OnRush aynı zamanda bir takım oyunu. Takım arkadaşlarınızla birlikte hareket ettiğinizde rushmetreyi daha hızlı bir şekilde yükseltmeniz mümkün. Oyun oldukça hızlı, bol efektli, heyecanlı ama yapımcılar bu yetmez demişler, ve -oyuna adını da veren- rush kısmını da eklemişler. Oyunu yeterince deli oynayıp ekranda sizden istenen görevleri yerine getirdiğinizde rush'ı aktif hale getirebilirsiniz ki o zaman seyreyleyin cümbüşü. OnRush bildiğimiz yarış oyunlarından değil, temposu bir an olsun düşmüyor ve sınırsız aksiyon ve eğlence vadediyor. Bakalım, potansiyelinin hakkını verebilecek mi?

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