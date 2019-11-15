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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.11.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

İnceleme: Logitech MX Ergo

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İnceleme: Logitech MX Ergo

Oyuncular için geliştirdiği ürünleriyle yakından tanınan Logitech, son olarak kullanıcılara sunduğu yeni kablosuz Trackball faresiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bildiğimiz fareden farklı olarak trackball'a sahip olmasından dolayı kullanmakta hayli zorlandığımız MX Ergo oldukça farklı bir deneyim sunuyor.

Trackball, uzunca süre dizüstü bilgisayarları süslemiş, touchpad'in gelişiyle de yok olmaya yüz tutmuştu. Örneğin, topun baş parmak ile hareket ettirildiği bazı durumlarda bir süre sonra ağrılar baş gösterebiliyordu. Kontrolü başka parmaklarla sağlamaya çalıştığınızda ise, Trackball'un yaradılış sebebi olan hassas kontrolünden eser kalmıyordu. Ancak Logitech'in geliştirdiği yeni faresi Logitech MX Ergo,  trackball destekli farelerle ilgili olan algıyı olumlu yönde değiştirecek gibi görünüyor. Hatta öyle ki trackball'una alışan kullanıcılar artık normal fareleri aramıyor bile denilebilir. 

Bunda elbette farenin ergonomik yapısı hayli etkili. 132,5 mm x 99,8 mm x 51,4 mm ebatlarında olan MX Ergo, metal plaka dahil 259 gram ağırlığa sahip. Plaka çıkarıldığında ağırlığı 164 grama kadar düşüyor. Kablo karmaşasını ortadan kaldıran ürün, mikro USB ara yüzüyle şarj oluyor. Bir kez şarj ettiğinizde ise 4 aya kadar fareyi şarj etmenize gerek kalmıyor. Elbette bu süreyi Logitech paylaşıyor; kullanıma göre süre değişiklik gösterebilir.

İnceleme: Logitech MX Ergo

Gelişmiş 2.4 GHz kablosuz teknolojiden faydalanan MX Ergo, sol ve sağ olmak üzere 10 milyona kadar tıklama ömrüne sahip. Bluetooth teknolojisinden faydalanan ve Windows 8, Windows 10, macOS 10.13 ve üzeri, Linux dahil pek çok platformda sorunsuz çalışan ürün, Logitech Flow teknolojisini kullanıyor. Bu sayede bilgisayar arasında metin, resim ve dosya kopyalama/yapıştırma işlemi hayli pratik bir hale geliyor. 

Ürünün tekerleğini kullanırken başlarda hayli zorluk yaşayabilirsiniz. Zaten kullandığınız bir ürünse ürüne alışmanız dakikalar sürecektir. Trackball'a yabancıysanız normal fareye göre kullanımı oldukça farklı gelecek; ancak zaman içinde kullanımına alıştığınızda hayli kolay bir kullanıma sahip olduğunu göreceksiniz. 

İnceleme: Logitech MX Ergo

Ürün, aynı zamanda ayarlanabilir menteşeli taban sayesinde çok daha doğal el pozisyonu ve çok daha büyük konfor için 0° ile 20° arasında en iyi açıyı seçmenize olanak tanıyor. 

MX Ergo, özellikle saatlerce bilgisayar başında olan kullanıcılar için kullanışlı olabilecek bir fare. Normal bir fareye kıyasla yüzde 20 oranında daha az kas gerginliğine sebep olması ise göz ardı edilmeyecek bir özellik. 

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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