İnceleme: Logitech MX Ergo
Oyuncular için geliştirdiği ürünleriyle yakından tanınan Logitech, son olarak kullanıcılara sunduğu yeni kablosuz Trackball faresiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bildiğimiz fareden farklı olarak trackball'a sahip olmasından dolayı kullanmakta hayli zorlandığımız MX Ergo oldukça farklı bir deneyim sunuyor.
Trackball, uzunca süre dizüstü bilgisayarları süslemiş, touchpad'in gelişiyle de yok olmaya yüz tutmuştu. Örneğin, topun baş parmak ile hareket ettirildiği bazı durumlarda bir süre sonra ağrılar baş gösterebiliyordu. Kontrolü başka parmaklarla sağlamaya çalıştığınızda ise, Trackball'un yaradılış sebebi olan hassas kontrolünden eser kalmıyordu. Ancak Logitech'in geliştirdiği yeni faresi Logitech MX Ergo, trackball destekli farelerle ilgili olan algıyı olumlu yönde değiştirecek gibi görünüyor. Hatta öyle ki trackball'una alışan kullanıcılar artık normal fareleri aramıyor bile denilebilir.
Bunda elbette farenin ergonomik yapısı hayli etkili. 132,5 mm x 99,8 mm x 51,4 mm ebatlarında olan MX Ergo, metal plaka dahil 259 gram ağırlığa sahip. Plaka çıkarıldığında ağırlığı 164 grama kadar düşüyor. Kablo karmaşasını ortadan kaldıran ürün, mikro USB ara yüzüyle şarj oluyor. Bir kez şarj ettiğinizde ise 4 aya kadar fareyi şarj etmenize gerek kalmıyor. Elbette bu süreyi Logitech paylaşıyor; kullanıma göre süre değişiklik gösterebilir.
Gelişmiş 2.4 GHz kablosuz teknolojiden faydalanan MX Ergo, sol ve sağ olmak üzere 10 milyona kadar tıklama ömrüne sahip. Bluetooth teknolojisinden faydalanan ve Windows 8, Windows 10, macOS 10.13 ve üzeri, Linux dahil pek çok platformda sorunsuz çalışan ürün, Logitech Flow teknolojisini kullanıyor. Bu sayede bilgisayar arasında metin, resim ve dosya kopyalama/yapıştırma işlemi hayli pratik bir hale geliyor.
Ürünün tekerleğini kullanırken başlarda hayli zorluk yaşayabilirsiniz. Zaten kullandığınız bir ürünse ürüne alışmanız dakikalar sürecektir. Trackball'a yabancıysanız normal fareye göre kullanımı oldukça farklı gelecek; ancak zaman içinde kullanımına alıştığınızda hayli kolay bir kullanıma sahip olduğunu göreceksiniz.
Ürün, aynı zamanda ayarlanabilir menteşeli taban sayesinde çok daha doğal el pozisyonu ve çok daha büyük konfor için 0° ile 20° arasında en iyi açıyı seçmenize olanak tanıyor.
MX Ergo, özellikle saatlerce bilgisayar başında olan kullanıcılar için kullanışlı olabilecek bir fare. Normal bir fareye kıyasla yüzde 20 oranında daha az kas gerginliğine sebep olması ise göz ardı edilmeyecek bir özellik.
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