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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
LEVEL
16.07.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

İnceleme: For the King

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İnceleme: For the King

Sıra tabanlı bir macera oyunu arıyorsanız, uzağa bakmanıza gerek yok…

Zorlayıcı oyunlar ne yazık ki piyasada fazla tutunamıyor gibi gözükse de düzgün oyun mekanikleri ile piyasaya sürülürlerse, genel geçer oyunlardan çok daha iddialı olabiliyorlar. Buna verilebilecek en güzel örneklerden birisi de sanıyorum Dark Souls serisi olacaktır. Her ne kadar sevmeyeni çok olsa da oyun dünyasının en çok satan, en çok beğenilen isimleri arasında yer alıyor. For the King de benzeri bir yapım olmaya aday, nadir oyunlardan. Fakat bu oyun tamamen sıra tabanlı bir strateji. Öyle etrafa atlamaca, zıplamaca yok. Bu oyundaki tek kurtuluş, doğru zamanda, doğru yerde olup, doğru bir stratejiyle hareket etmekten başka bir şey değil.

Oyunda “ölmek” laf olsun diye değil. Hatta oyuna girerken yapımcı ekip tarafından bu konu hakkında bir mesaj bile yazılmış. “Sebat et” diyor kısaca ki ziyadesiyle haklılar. Oyuna başladığımda en fazla 15 tur hayatta kalabildim ama ikinci ve üçüncü denemelerimde kendisine tamamen alıştım diyebilirim. For the King, tıpkı Heroes of Might and Magic serilerinde olduğu gibi karakterleri harita üzerinde yönettiğimiz, savaş esnasında da farklı bir ekran üzerinden kontrol ettiğimiz bir yapım.

İnceleme: For the King


Toplamda üç karakterle oyuna başlıyoruz. Her karakterin kendisine has bir özelliği olabiliyor ve aynı sınıftan olan sadece bir karakter yaratabiliyoruz. Bu hem oyuna çeşitlilik katmış, hem de farklı karakterleri kullanarak aslında yapılabilecekleri gözler önüne sermiş. Karakterlerimizin ana özelliklerinin haricinde, kullandıkları silahların da getirdikleri bonuslar söz konusu. Bu noktada özellikle zırhlı düşmanlara karşı büyücü ya da zırh delici opsiyonu olan bir karakterinizin olması büyük önem arz ediyor. Aksi halde o savaştan pek ümitlenmeyin derim. Oyunun tümüne etki eden bir Timeline söz konusu. Bu hat üzerinde, bazı büyük olayların gelişini hesaplayabiliyorsunuz. Söz konusu olayların en büyüğü, tüm haritaya etki eden kaos durumu. Eğer toplam kaos miktarı belirli bir noktaya gelirse, oyunu otomatik olarak kaybediyoruz. Bu durumu engellemek için, kaos miktarını azaltan görevler yapmamız gerekiyor. Görev konusu For the King’in geneline hükmediyor diyebiliriz. Oyuna başladığımız andan itibaren birçok farklı görev ile karşılaşıyoruz. Bazıları “Şuraya bir git de bak” gibi görevlerken, bazıları çok daha komplike olabiliyor.

İnceleme: For the King


Görevleri yaptıkça bolca yetenek puanı kazanıyoruz ki zaten tahmin edebileceğiniz üzere seviye atlamak bu oyunda bir hayli önemli. Yaratılan harita da bir hayli canlı. Her tur harita üzerinde farklı şeyler belirebiliyor. Bunlardan kimi düşmanlarken, kimi de bilinmeyen noktalar olabiliyor.

For the King özellikle sıra tabanlı strateji severler için muazzam bir oyun diyebiliriz. Nitekim oyuna alışmak gerçekten vakit alıyor ve tam anlamıyla oynamayı öğrenmek için sabır gerekiyor. Türe yabancı oyuncular için üretilmediği kesin zira zorluk seviyesi birazcık yukarılarda. Loot mantığında da bazı sıkıntılar olduğuna şahit oldum ama türü sevenler için bulunması zor bir nimet.

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