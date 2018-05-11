İnceleme: Darwin Project
Scavengers Studio tarafından geliştirilen Battle Royale türünde bir oyun olan Darwin Project ile kuzeye, daha kuzeye! Akçaağaç yaprağının, karın ve soğuğun ülkesinde doğru yolculuk...
Kanadalı bağımsız bir ekip olan Sgavengers Studio tarafından geliştirilen Darwin Project, PUBG ile ününe ün katan "Battle Royale" türüne renk katmaya geliyor. Yapım şu an için Steam'in Erken Erişim sisteminde ve Xbox'ın Game Preview sisteminde yer alıyor ve kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor.
Darwin Project, Fortnite'ı andıran görsel tarzı, The Culling'in, The Running Man'in ya da Hunger Games serisinin reality show havasını andıran yapısı ve oynanışa doğrudan etki eden "Director" ü ile oldukça farklı bir tecrübe sunuyor. Darwin Project bizleri, Rocky dağlarının Kanada ayağına, post apokaliptik bir gelecekte yeni bir buz devrine hazırlık yapan bilim adamlarının çılgın projesine götürüyor. Bu çılgın proje, insanların yeni teknolojiler sayesinde soğuk iklimlerde tehlikelere karşı koyup hayatta kalıp kalamayacaklarını anlamak ve bunu yaparken de diğer insanları eğlendirmek üzerine kurulu görünüyor.
Son hayatta kalanın kazanacağı bu şovda, on oyuncu ve bir robot, nam-ı diğer Director, altıgen şeklinde yedi bölgeye ayrılan bir haritaya bırakılıyor. Oyuncular birer balta ve yayla oyuna başlarken, sağuktan donmamak için düzenli bir şekilde ateş yakmak ve diğer oyunculara karşı üstünlük sağlayacak eşyalar üretebilmek için kaynak toplamak zorunda. Oyunun dünyasında bulunan bolca ağaçlardan odunlar, koltuklardan deriler, sandıklardan tuzaklar ve yeri bütün oyunculara duyurulan noktalarda bulunan elektronikler toplanmayı bekliyor.
Toplanan bu kaynaklarla hem ekipmanlarımızı güçlendirebiliyor hem de yeni aletler üretebiliyoruz. İşin kötü yanı bu kaynakların toplanması bir miktar zaman gerektiriyor ve bu da kaynak toplama işlemi sırasında oyuncuları savunmasız bırakıyor. Dahası toplanan kaynaklar, geride diğer oyuncular tarafından takip edilebilecek izler kalmasına sebep oluyor. Bıraktığımız izlerin üzerine tuzaklar kurarak oyuncuları doğrudan bu tuzaklara çekmek gibi farklı taktikler de oyuna derinlik katıyor.
Oyuncular o ya da bu şekilde hayatta kalmaya çalışırken, haritada özgürce dolanan Director de oyunun gidişatına etki edebiliyor. Yine bir oyuncu tarafından kontrol edilebilen Director, bölgelerin hangi sırada kapatılacağına karar vermek, istediği bir bölgeye bütün oyuncuları öldürebilecek nükleer bomba atmak ve oyunculara sıcaklık ve sağlı bonusları vermek gibi yeteneklere sahip. Ayrıca, Twitch ve Mixer gibi platformlarda yayınlanan maçlar sırasında seyirciler de Director'ün karar vermesini sağlayacak oylamalarda oy kullanabiliyor. Darwin Project'in bir şov olduğunu düşünürsek, kazanmak için sadece iyi olmamız değil Director'ün ve seyircilerin de kalplerini kazanmamız gerekiyor diyebiliriz. Yoksa şov bizsiz de devam edebilir.
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