İnceleme: Call of Duty Modern Warfare

En son 2016 yılında Remastered edildiğinde duyduğumuz oyun, uzun bir aradan sonra tekrar bizlerle... Çok oyunculu olarak oynanabilecek olan oyun tek oyunculu olarak Campaing modu ile de karşımızda... GTA ve Super Mario gibi adını yıllardır hafızalara kazımayı başaran Call of Duty serisi oyuncular için hayli önemli bir oyun. İlk olarak en önemli etkenden, yani oynanıştan bahsetmek gerekiyor. Başta da belirttiğimiz üzere şimdiye kadarki tüm Call of Duty oyunlarını oynamış biri olarak yeni Modern Warfare oyunu, ilk defa farklı hissettiren bir yapım olmuş. Bunu gerçekten oynadığım bu dar zamanda çok rahatça söyleyebiliyorum.



Call of Duty: Modern Warfare, serinin eski oyunları haricinde hem grafiksel olarak hemde oyun mekanikleri olarak daha iyi bir şekilde karşımızda. Onlarca yıldır yayıncılığını Activison‘nın üstlendiği seri, oyunculardan olumlu not almayı başaran uzun soluklu seriler arasında.



Ancak farklı hissettirdiği kadar da köklerine bağlı kalabilmeyi başarmış. Bu da oyunun bir başka dikkat çeken özelliği... Bildiğiniz gibi yeni oyun ile birlikte oyun motoru baştan aşağı yenilendi. Artık oyunda balistik fizikleri gerçeğe uygun işliyor. Yani tıpkı Battlefield'daki gibi uzun mesafelerde merminin yer çekimi etkisiyle düştüğü bir ortam mevcut. Bu ilk bakışta köklü CoD hayranlarını korkutabilir, lakin kısa mesafe çatışmalarında bu durum oyun akıcılığını etkilemiyor, yani neredeyse mermi düşüşünü hiç hissetmiyorsunuz.



Balistik fizikleri haricinde oyundaki silah animasyonları da baştan aşağı değişmiş. Mesela artık ADS, yani hedef alırken şarjör değiştirebilme imkanımız var. Hedef almayı bırakmadan şarjör değiştirebilmek, oyun akıcılığına inanılmaz bir katkı sağlamış. Silah animasyonları da keza muhteşem gözüküyor. Oyuna eklenen Per Object Motion Blur özelliği sayesinde hareket anında silahların bağımsız olarak bulanıklaşması, hem gerçekçiliğe hem de görselliğe katkı sağlamış. Ayrıca artık silahlar, ön görülebilir bir tepme sunuyor. Yani her atışınız rastgele geri tepme ile sonuçlanmıyor. Bunun avantajı ise silahları kullandıkça tepme stillerini ezberleyerek karşı koyabilmeniz olmuş. Neredeyse kas hafızası gibi belli bir süre sonrasında AK-47 gibi nispeten ciddi tepmeye sahip bir silah da bile uzmanlaşmanıza olanak sağlıyor.





Mekaniksel açıdan bir diğer ve en çok beğendiğim yenilik ise silahları artık farklı objelerin üzerine sabitleyebiliyor olabilmemiz. Bu durum oyun içerisinde neredeyse kusursuz işliyor. Daha da güzel yanı, bu mekanik, kullandığınız takdirde silah tepmelerini minimuma indirdiği için oyun performansını arttırıyor ve daha fazla kullanma hissiyatı duyuruyor. Hafta sonu boyunca oynadığım tüm oyunlarda, bu mekaniğin aktif şekilde kullanıldığına şahit oldu. Infinity Ward, sistemi gerçekten güzel ayarlamış diyebilirim.





Yeni Modern Warfare'ın bir diğer farklılığı ise stüdyonun sonunda simetrik harita saçmalığından vazgeçmiş olması. Modern Warfare 2'den beri neredeyse tüm oyunlarda bulunan 3 koridorlu, iki taraf için de eşit ayarlanmaya çalışılıp, yaratıcılığı adeta mahveden simetrik harita dizaynı, yeni oyunda geride bırakılmış ve bizlere yeniden özlediğimiz, asimetrik, yaratıcı ve farklı haritalar sunulmuş. Haritalara genel olarak eski CoD oyunlarının haritalarının birleştirilip farklı tasarımlar ile harmanlanmış bir izlenim verdiğini söyleyebilirim. Haritaların gece versiyonları ise tam manası ile zifiri karanlık diyebilirim. Yapay ışıkların olmadığı ortamlarda, gece görüşü kullanmadığınız takdirde burnunuzun ucunu bile göremiyorsunuz. Geçmişte yayınlanan oynanış videolarındaki aydınlık geceler yok edilmiş.





Grafikler konusunda ise motorun yenilendiğini hissedebiliyorsunuz. Eski oyunlara nazaran kısmen oyun daha bulanık gözüküyor olsa da, gerçekçilik tarafında aşılmış diyebilirim. Kaplamalar, animasyonlar, ışıklandırmalar gerçekten muhteşem gözüküyor. Infinity Ward grafikler konusunda iyi iş çıkarmış.





Metacritic üzerinden ortalama 86 puan alana Call of Duty Modern Warfare, oyunu bekleyen oyuncuların merakını adeta ikiye katlamış durumda. Bakın puanlar nasıl?

İnceleme puanları:

Bu yıl PC, PlayStation ve Xbox One için yayımlanacak olan oyun, farklı fiyatlandırmalara sahip durumda. PlayStation cephesine baktığımızda fiyatlar sırasıyla; Standart Sürüm 469 TL, Operator Sürüm 569 TL ve son olarak Operator Enchanced Sürüm 669 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak Xbox üzerinden fiyatlara baktığımız zaman sırasıyla; Standart Sürüm 472 TL, Operator Sürüm 572 TL ve son olarak Operator Enchanced Sürüm 670 TL olarak sunuluyor.

Bu seferki fiyatlandırmalara bakacak olursak oyunun Xbox üzerinde önde olduğunu görüyoruz.