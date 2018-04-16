Instagram bu telefonlarda artık çalışmayacak!
Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram için Windows 10 Mobile yüklü telefonlarda yolun sonu göründü. Uygulama, yayından kaldırıldı.
Pazar genelinde elde ettiği başarısızlığın sonucunda Microsoft tarafından ölüme terkedilen Windows 10 Mobile işletim sistemi, mağazasında sahip olduğu önemli uygulamalardan birisini kaybetti. Instagram Windows 10 Mobile’dan kaldırıldı.
Windows 10 Mobile için yayınlanan Instagram güncellemesi, en son yayınlanan 30.1569.12133.0 güncellemesi ile birlikte veda etti. Bir takım yeni özellikler getiren güncelleme ile birlikte bu işletim sistemini kullanan mobil kullanıcılar Microsoft’un mağazası üzerinden artık Instagram’ı indiremeyecek.
Instagram’ın masaüstü Windows 10 uygulaması ise hayatına devam ediyor. shiftdelete'in haberine göre Windows 10 Mobile işletim sistemine sahip olan kullanıcılar Instagrama erişmek için Microsoft Edge web tarayıcısından instagram.com adresini ziyaret ederek uygulamada bulunan bir çok işlevi kullanabilecekler.
Uzun bir süre boyunca Windows Mobile işletim sistemi kullanıcıları, Instagram uygulamasının telefonlarına gelmesi için büyük bir uğraş sarf etmişlerdi. Windows Mobile’ın yaşadığı uygulama azlığı sıkıntısına, Instagram örnek gösterilen uygulamalardan birisiydi.
Ancak Mart 2016’da Instagram, ilk beta sürümünü kullanıcılarla paylaşarak müjdeyi vermiş ve uygulamasını bu platforma çıkartmaya başlamıştı.
Lakin Instagram’ın Windows Mobile macerası, çokta uzun sürmeyerek noktalandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle