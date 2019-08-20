'İmkansız Görev'in başarılı takımı yeni hedefler için çalışacak
Dünya Robotik Yarışması'nda "İmkansız görev" kategorisinde üçüncü olan Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı, yeni eğitim öğretim yılında çalışmalarına devam edecek.
Uluslararası Robot Sporları Federasyonu Birliği tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Dünya Robotik Yarışması'nda dünya üçüncüsü olan Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı, yeni eğitim öğretim yılında çalışmalarına devam edecek.
Güngören Belediyesi, Güney Kore'nin Changwon şehrinde düzenlenen Dünya Robotik Yarışması'nda "İmkansız görev" kategorisinde dünya üçüncüsü olan Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı'nı Güngören Belediyesi Cevizlik Sosyal Tesisleri'nde ağırladı.
Öğrencilerle yemek yiyen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledikten sonra tesisten ayrıldı.
"Güney Kore’de ülkemizin bayrağını dalgalandırdık"
Öğrencilerden Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Damla Korkmaz, okullarında düzenlenen Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 konferanslarından çok etkilendiklerini, sonrasında teknoloji sınıfı açılması için okul idaresinde istekte bulunduklarını anlattı.
Dışarıdan öğretmen desteğiyle bir teknoloji sınıfı açıldığını ve burada 2 yıl eğitim aldıklarını ifade eden Korkmaz, yarışmayı kazandıktan sonra çok duygulandıklarını belirterek, "Türkiye’de birinciliğimiz olmuştu. Ailemizden, okulumuzdan ve sponsorlarımızdan çok fazla destek aldık. Dünya şampiyonasında Güney Kore’de ülkemizin bayrağını dalgalandırdık. Bunun için de çok mutluyuz." dedi.
Dereceye girdikleri yarışmanın en köklü robotik yarışma olduğunu kaydeden Şeymanur Gül ise "İran gibi ülkeler neredeyse 10 yıldır bu yarışmaya katılım sağlıyorlar. Biz Türkiye olarak ilk defa katıldık. Aslında bizim için yeni bir tecrübe olduk. Diğer takımları gördük. Bize yarışmadan önce 3 günlük eğitim verildi. Orada diğer ülkeler de vardı. Sonrasında bize 3 günlük eğitimde aldığımız şeylerin yarışması yapıldı. Diğer ülkeler arasında sadece bizim ülkemiz derece yapabildi. Orada parlayabilmemiz güzeldi." diye konuştu.
Yarışmaya katılan tek kız öğrenci takımı
Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Nevin Yaktı ise öğrencilerin yarışma için 3-4 hafta boyunca gece gündüz çalıştıklarını ve Güngören Belediyesi başta olmak üzere sponsorlarının kendilerine çok destek olduğunu belirtti.
Yarışmaya katılan tek kız öğrenci takımının kendi okullarının olduğunu ifade eden Yaktı, "Öğrencilerin çoğu mühendislik düşünüyor. Ülke içinde de ülke dışındaki yarışmalarda da desteğimizi sürdüreceğiz. Yarışmada bir saha yapıldı. Öğrenciler, o sahadaki görevleri yapmaya uygun makineleri dizayn ettiler. Aslında çocuklar okulda öğrendiklerini buradaki bilgilerle tamamlıyorlar. Bunları yapabildikleri için başarı sağlayabiliyorlar. Bu sırada kod yazımı da önemli. Çocuklar kodları da kendileri yazıyorlar. Yarışmada kendilerine sabah verilen görev üzerine hem robotlarını yaptılar hem kodlarını yazdılar. O yüzden adı ‘İmkansız görev’ idi." şeklinde konuştu.
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