IMDb'den ücretsiz film izleme platformu: Freedive

IMDb, kendi film platformunu duyurdu, hatta ABD'de de yayına bile başladı. Ücretsiz erişime açık olan Freedive'ın bedava olmasının en büyük nedeni ise gelirlerini reklamlardan kazanması. Böylece kullanıcıdan hiçbir ek ücret talep etmiyor, videolara yedirilen reklamlardan şirket kazanıyor.



IMDb, film ve dizilere ait kısa bölümleri, fragmanları, milyonlarca fotoğrafı kullanıcısıyla paylaşıyordu.

Şu an için The Illusionist, The Last Samurai, Memento, True Romance ve Awakeningsgibi kültlerin yer aldığı platforma önümüzdeki günlerde daha fazla film ve dizinin eklenmesi gerekiyor.