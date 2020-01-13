İlk kez RNA yapısı oluşturuldu

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Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda Karissa Sanbonmatsu, RNA yapılarını daha iyi anlamak için kardiyovasküler hastalık veya yaşlılık sebebiyle kalp rahatsızlığı olan kişiler için yeni tedavi yollarının bulunmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Araştırma grubunda yer alan Kanadalı profesör Trushar Patel'e göre ekip, RNA molekülünün 3 boyutlu kaplamasını ortaya çıkarmak için dar açılı X-ışını saçılımı (SAXS) denilen teknikten faydalandı. Ardından, makine öğrenimi ve yüksek performanslı hesaplama yardımıyla, kaplamaların atom modelleri oluşturdular. Çalışmayla ilgili olarak Sanbonmatsu, şunları söyledi: " Çalışmamız, görüntülenmezi zor RNA'ların 3 boyutlu yapılara sahip olduğunu ve moleküler yapısının nasıl çalıştığını çok iyi anlamanın ilk adımını teşkil ediyor."

İnsan genomu 2000 yılında dizilmeden önce, daha çok proteinlerin belirli yönlendirmeler içerdiği düşünülüyordu. Bilim insanları, genomun yüzde 10'undan daha azının protein kodladığını keşfettiklerinde hayrete düştü. O zamanden beri, diğer yüzde 90'lık kısmı önemsiz DNA veya karanlık madde olarak kabul ettiler.

Bilim insanları, RNA'nın temel amacının protein sentezinde DNA'yı koordine etmek olduğunu düşünüyordu. Fakat, yakın zamanda, genomun yüzde 90'ından fazlasının uzun kodlanmamış RNA molekülleri adı verilen gizemli bir RNA sınıfını kodladığını tespit etti.

Bu RNA molekükülleri, genlerin açılmasını ve kapatılmasını kontrol etmesini sağlıyor. Ancak bazı durumlarda otizm, doğum kusuru ve kansere neden olabiliyor. Çalışmada ulaşılan sonuçlar, genlerin nasıl kontrol edildiğine daha fazla ışık tutacak gelecek çalışmalar için önemli bir adım.