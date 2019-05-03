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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
03.05.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

İlk kez drone ile taşınan böbreğin nakli başarılı oldu

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İlk kez drone ile taşınan böbreğin nakli başarılı oldu

ABD'de Maryland Medikal Merkezi'ndeki bir hastaya, bağışçıdan alınan ve drone ile taşınan böbrek nakledildi. Drone tasarımcıları, insansız hava araçlarıyla yapılan teslimatın çok yakında organ naklinde en hızlı, güvenilir ve en ucuz yöntem haline geleceğini söylüyor.

Fizikçiler, araştırmacılar, havacılık mühendisleri ve uzmanlar, insansız bir kargo uçağı geliştirdi. Çalışma Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Maryland Yaşayan Miras Kurumu'nda yapıldı.

8 yıldır diyalize bağlı olarak yaşayan 44 yaşındaki böbrek hastası bir kadın, "Bu olay müthiş. Yıllar önce, bu aklımıza bile gelmeyen bir şeydi" diyor.

Bir organ, bağışçıdan alındıktan sonra ne kadar hızlı nakledilirse operasyon o kadar başarılı olur.

Drone'un Baltimore'daki hastaneye böbreği ulaştırması 5 dakika sürdü.

Bir organın bağışçıdan hastaya nakledilmesinin birçok aşaması var. En önemli ve en karmaşık kısmı organın hastaya nakledilmesi, ikinci önemli kısım ise taşıma süreci.

Normalde organlar ticari ya da kiralık uçaklarla taşınıyor. Bazen yoğun hava trafiği, organın uçakta kalmasına yol açıyor.

ABD içindeki organ nakillerinden sorumlu Organ Paylaşımı Birleşik Ağı'nın verilerine göre, bağışçıdan alınan organların yüzde 1,5'i hastaya ulaştırılamıyor. Yüzde 4'ünün de hastaya ulaşması birkaç saat gecikiyor.

2018'de organ bekleyen yaklaşık 114 bin kişi vardı.

Drone kullanılan tarihi nakil öncesinde organların bekletildiği çözelti, kan tüpleri ve bazı başka tıbbi materyaller aynı şekilde taşınarak testler yapıldı. Nihayet organ da başarılı bir şekilde hastaya ulaştırıldı.

Bu çalışmalarda birçok ilk de gerçekleştirildi. Örneğin, ulaştırılan organın yol boyunca izlenmesi ve korunması için yüksek teknoloji içeren özel bir cihaz tasarlandı.

Testlerin yapıldığı laboratuardın direktörü Anthony Pucciarella, "Gereğinden çok daha fazla cihaz ürettik, çünkü yükün taşınması için mümkün olan her şeyi yapmak istedik."

Yedek pervaneler, motorlar, bataryalar, güç dağıtım panosu, drone'um düşmesi ihtimaline karşı paraşüt sistemi, güvenlik önlemi olarak alete yerleştirildi.

Maryland Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı A. James Clark, "Bu büyük buluş, sadece mühendislik açısından bakıldığında şaşırtıcı olduğu kadar, daha büyük bir amaç söz konusu. Bu teknolojiyle ilgili değil, bu insan hayatını geliştirmekle ilgili" diyor.

Clark'a göre bu gelişme, bağışla gelen organların sayısının artmasına ve nakillerin çok daha kolaylaşmasına yol açacak.

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