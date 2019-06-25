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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.06.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

İlk Güneş enerjili İHA prototipini ortaya çıkardı

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İlk Güneş enerjili İHA prototipini ortaya çıkardı

Dassault Systèmes, startup hızlandırma programı 3DEXPERIENCE Lab kapsamında önemli bir kilometre taşına ulaşıldığını duyurdu. Fransa merkezli startup XSun, akıllı tarım, akıllı balıkçılık ve çevre koruma alanlarında tam otomatik görevlere giden yoldaki ilk adımı teşkil eden, enerjiden bağımsız otonom insansız hava aracı SolarXOne SX1.2’nin ilk prototipini 2019 Uluslararası Paris Havacılık Fuarı Paris Air Show’da sergiledi.

3DEXPERIENCE Lab startup hızlandırma programı kapsamında XSun tarafından bir sene içerisinde geliştirilen prototip, uçuş sırasında bataryalarını güneş enerjisiyle şarj ederek uzun mesafeler kat edebilme özelliğine sahip. Bulutta çalışan 3DEXPERIENCE platformundan yararlanarak İHA’nın yüzeyini, aerodinamik özelliklerini ve parçalarının geometrisini işbirliği içerisinde tasarlayan XSun, aynı şekilde farklı materyalleri, kablolama düzenlerini, rüzgar akışını ve yapısal mukavemeti de platform üzerinden test ederek, tasarım üzerinde değişiklikler yapıldıkça dijital modeli otomatik olarak güncelleme fırsatı buldu. 

3DEXPERIENCE Lab ayrıca XSun’a teknik kılavuzluğun yanı sıra, projenin ilerleyen aşamalarında görünürlüğünü arttırmak için uluslararası bir ekosisteme ve ortak pazarlama kaynaklarına da erişim sağladı. 

Dört kanatlı tasarımıyla 15 fitlik kanat açıklığına ve 8,5 fit uzunluğa sahip ve toplam ağırlığı 55 librenin altında olan SolarXOne SX 1.2 İHA, aylarca havada kalabilme özelliğini taşıyor. İnsan yönlendirmesi olmadan otonom bir şekilde karar alabilen İHA, üstünden uçtuğu arazinin her noktasının haritasını çıkarmaya, gözlemlemeye ve ölçmeye imkan tanıyan sensör ve kameralarla donatılabileceği için, çiftçilere ekinleri hakkında gerçek zamanlı bilgi sunabilecek, balıkçıların istenmeyen türleri avlamasının önüne geçebilecek ve itfaiyecilerin orman yangınlarına müdahale etmelerine yardımcı olabilecek. XSun, insansız hava aracını 2020 başlarında piyasaya sunmayı planlıyor.

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