İlk bakış: Google Pixel 3 ile çekilen fotoğraflar
Google Pixel 3 ve büyük ekranlı kardeşi Google Pixel 3 XL dün akşam gerçekleştirilen etkinlikte dünyaya duyuruldu. Peki yeni telefonlar nasıl fotoğraf çekiyor? İşte Google Pixel 3'ün kamerasından çıkan fotoğraflar...
Google yeni akıllı telefonları ile çekilen ilk fotoğrafları yayınladı. Pixel 2‘de tek arka kamera ile oldukça başarılı bir işe imza atan Google, çift ve hatta üç arka kameralı telefonlara meydan okuyarak Pixel 3 serisinde tek arka kamera kullanmaya devam ediyor.
İŞTE GOOGLE PIXEL 3 İLE ÇEKİLEN O FOTOĞRAFLAR
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