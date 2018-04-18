İlaç formülleri ve ticari bilgiler tehlikede

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİlaç formülleri ve ticari bilgiler tehlikede
GeriTeknoloji İlaç formülleri ve ticari bilgiler tehlikede
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
18.04.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

İlaç formülleri ve ticari bilgiler tehlikede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlaç formülleri ve ticari bilgiler tehlikede

Kaspersky Lab araştırmacıları endişe verici bir eğilimin giderek yaygınlaştığını keşfetti. Dikkatini sağlık sektörüne çeviren siber tehdit gruplarının sayısı her geçen gün artıyor. Kötü şöhretli PlugX zararlı yazılımı, Vietnam’daki ilaç şirketlerinde tespit edildi. Yazılım değerli ilaç formüllerini ve ticari bilgileri çalmayı hedefliyordu.

PlugX iyi bilinen bir uzaktan erişim aracı (Remote Access Tool - RAT). Genellikle hedef odaklı kimlik avı yöntemiyle yayılan bu zararlı yazılım daha önce askeri, devlete ait ve siyasi kurumlara yönelik hedefli saldırılarda tespit edilmişti. Bu araç aralarında Deep Panda, NetTraveler veya Winnti’nin yer aldığı bir dizi Çince konuşan siber tehdit grubu tarafından kullanılmıştı. 2013’te ise çevrimiçi oyun endüstrisindeki şirketlere yönelik saldırılardan sorumlu olan Winnti’nin, PlugX’i Mayıs 2012’den beri kullandığı anlaşılmıştı. Winnti ayrıca ilaç şirketlerine yapılan saldırılarda da yer almıştı. Bu saldırılarda amaç, tıbbı ekipmanlardan ve yazılım üreticilerinden dijital sertifikalar çalmaktı. 

PlugX RAT ile saldırganlar, kullanıcı izni veya yetkilendirmesi olmadan sistemde çeşitli zararlı işlemler yapabiliyorlar. Bunların arasında dosyaları kopyalayıp değiştirmek, basılan tuşları kaydetmek, parolaları çalmak ve kullanıcı aktivitelerinin ekran görüntüsünü almak gibi işlemler de bulunuyor. Diğer RAT’lar gibi PlugX de siber suçlular tarafından hassas veya kârlı bilgileri çalmak için kullanılıyor. 

İlaç şirketlerine yönelik saldırılarda RAT kullanımının artması, üst düzey APT (Gelişmiş Kalıcı Tehdit) gruplarının sağlık sektöründen para kazanmaya odaklandıklarını gösteriyor.

Kaspersky Lab ürünleri, PlugX adlı zararlı yazılımı başarılı bir şekilde tespit edip engelliyor.

Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Yury Namestnikov, “Sağlık kuruluşları gizli verilerini kağıttan dijital ortama aktarıyorlar. Ağ altyapısının güvenliği bu sektörde zaman zaman göz ardı ediliyor. APT’lerin ilaçlar ve ekipmanlardaki gelişmelere ait bilgileri elde etmeye çalışması gerçekten endişe verici. PlugX zararlı yazılımının ilaç şirketlerinde tespit edilmesi, siber suçlulara karşı kazanmamız gereken bir savaş daha olduğunu gösteriyor” dedi. 

Araştırmada 2017’ye dair diğer önemli bulgular arasında şunlar yer alıyor:

Sağlık kurumlarının %60’ından fazlasının sunucularında veya bilgisayarlarında zararlı yazılım bulunuyor.
Sağlık kurumlarında saldırıya uğrayan cihaz sayısı en yüksek olan ülkelerin başında Filipinler, Venezuela ve Tayland yer alıyor.
Kaspersky Lab uzmanları, işletmelerin kendilerini korumaları için şunları öneriyor:

Sağlık verilerini işleyen tüm düğümleri, açık ve güvenli açık web portal’larından kaldırın.
Sunucular da dahil tüm düğümlerde yama yönetim sistemleri kullanarak kurulu yazılımları otomatik güncelleyin.
Ağı bölümlere ayırın. Pahalı ekipmanları kurumunuzun ana yerel ağına bağlamaktan kaçının.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İlaç formülleri ve ticari bilgiler tehlikede

FaceTime üzerinden kopya veren öğretmene şok

Bitcoin milyarderi uyuşturucu kliniğinde öldü

Dünyaya düşen elmas meteoru 'yok olmuş bir gezegene ait'