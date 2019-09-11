İklim değişikliği şiddetli hava olaylarını tetikliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİklim değişikliği şiddetli hava olaylarını tetikliyor
GeriTeknoloji İklim değişikliği şiddetli hava olaylarını tetikliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
11.09.2019 - 03:57, Son Güncelleme:

İklim değişikliği şiddetli hava olaylarını tetikliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İklim değişikliği şiddetli hava olaylarını tetikliyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türkeş, "Artan sıcaklığa ilişkin aşırı hava olayları yaşanıyor." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, iklim değişikliğinin etkilerinin Türkiye'de son 20 yıldan beri çok açık şekilde görüldüğünü belirterek "Artan sıcaklığa ilişkin aşırı hava olayları yaşanıyor. Şiddetli yağışlar, seller, taşkınlar ve hortumlar görülebiliyor. 2018'de yaşadık biliyorsunuz medican yani Akdeniz siklonu oluştu. Gözlenen etkiler şiddetli hava, iklim ve afet olaylarının arttığına yönelik. Gelecekte de daha artabileceğini görüyoruz." dedi.

Avrupa Birliğince finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimİN)" kapsamında Edirne'de düzenlenen üç günlük eğitim programı başladı. Kentteki bir otelde düzenlenen programda, iklim değişikliği, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri konuları görüşüldü.

Prof. Dr. Murat Türkeş, program sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı sıcak hava akımlarında artış yaşandığını ve buna bağlı olarak sel, fırtına ve hortum gibi aşırı hava olaylarının yaşandığını söyledi.

Son yıllarda ortalama en yüksek ve en düşük sıcaklıklarda artışlar yaşanmasının iklim değişikliğinin önemli göstergelerinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Türkeş, kış mevsiminin geçmişe göre daha sıcak ve yağışsız geçtiğini, ilkbahar ve yaz döneminde şiddetli sağanaklarda artışlar gözlendiğini anlattı.

Yapılan çalışmaların Türkiye'deki ortalama sıcaklıkların gelecek yıllarda artabileceğini öngördüğünü belirten Prof. Dr. Türkeş, şöyle konuştu:

"Sıcak hava dalgaları ve yüzey sıcaklığının artması ormanlardaki belirli ağaç türlerinde kurumalara sebep oluyor. Geleceğe yönelik yapılan projeksiyonlar Türkiye için çok umut verici haberler vermiyor. İklim modellemelerine baktığımızda gelecekte Akdeniz Havzası'nın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'nin batı ve güney yarısında yağışlarda azalmanın süreceğini, özellikle su kaynakları için önemli olan kış ve sonbahar yağışlarında azalma olacağını öngörülüyor. Yüzey sıcaklıklarında yüzyılın sonuna kadar Türkiye'de 2,5-3 derecelere hatta 7 derecelere varan sıcaklık artışlarının görülebileceği kötü senaryolarda gösteriliyor. Artan sıcaklığa ilişkin aşırı hava olayları yaşanıyor. Şiddetli yağışlar, seller, taşkınlar ve hortumlar görülebiliyor. 2018'de yaşadık biliyorsunuz medican yani Akdeniz siklonu oluştu. Gözlenen etkiler şiddetli hava, iklim ve afet olaylarının arttığına yönelik. Gelecekte de daha artabileceğini görüyoruz."

Türkeş, ekstrem hava olaylarının gelecek yıllarda daha da artacağını kaydetti.

Nokia'nın bugüne dek yaptığı en sağlam telefonu inceledikNokia 800 Tough isimli özel bir telefon modeli IFA 2019'da görücüye çıktı. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise hayli sağlam olan kasası..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle