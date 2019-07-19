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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.07.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

İki şirket el sıkıştı, çağrı merkezi hizmeti verecek

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İki şirket el sıkıştı, çağrı merkezi hizmeti verecek

İstanbul, Uşak, Trabzon, Antalya ve Balıkesir’de bulunan 6 lokasyonunda 3.000 kişiyi aşan yetkin ekibiyle çağrı merkezi ile dikkat çeken Teleperformance Türkiye, referans müşterileri arasına Denizbank’ı da ekledi.

 

Teleperformance CEMEA Gelişen Pazarlardan Sorumlu İş Geliştirme Başkanı Tolga Uçbağlar, Teleperformance Türkiye’nin, iş modeli, teknolojik altyapısı ve CRM altyapısı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmayla çalıştığını söyledi. 

Denizbank ile yaptıkları iş ortaklığı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Uçbağlar, “Hangi sektör olursa olsun, rekabette öne geçmek isteyen şirketlerin kendi süreçlerini daha verimli hale getirmeleri gerekiyor. Bunun da en akılcı yolu dış kaynak hizmetlerden faydalanmak. Lokomotif sektörlerden biri olan bankacılık için de verimliliği, müşteri memnuniyetini ve karlılığını en üst düzeye çıkarmak her geçen gün daha büyük önem kazanıyor.” diye konuştu.

Denizbank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran da Teleperformance iş birliğine ilişkin olarak şunları söyledi: “Denizbank, dış kaynak yönetiminde ki rolünü bir işveren mantığından ziyade ortak akıl ile yönetilen bir proje partneri şeklinde konumlandırmaktadır. Bu kapsamda, yeni başlayan Teleperformance iş ortaklığımız; firmanın gerek yurtiçi gerekse yurtdışı farklı sektör tecrübeleri de göz önüne alındığında önemli bir işbirliği haline geldi.”

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