İki faktörlü kimlik doğrulaması bilinmiyor

Pew Araştırma Merkezi’nin ABD’li 4 binden fazla yetişkine yönelttiği 10 soruluk siber güvenlik testinde ilginç sonuçlara ulaşıldı. Amerikalılar ve Dijital Bilgi araştırması kapsamında elde edilen sonuçlara göre, ABD'deki yetişkinlerin önemli bir çoğunluğunun siber güvenlik, mahremiyet ve dijital yaşam ile ilgili konularda yetersiz olduğu raporlandı. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Akkoyunlu’ya göre, ülkemizde de siber güvenlik bilinci yetersiz ve yapılacak çalışmalarla bu bilinç düzeyinin artırılması gerekiyor.

İki Faktörü Kimlik Doğrulamasını Bilmiyorlar

Anketin ortaya koyduğu en ilginç sonuçlardan biri, katılımcıların sadece %28'inin iki faktörlü kimlik doğrulamasını tanımlayabilmesiydi. 2FA veya iki faktörlü kimlik doğrulamasının, genellikle bir SMS olarak veya e-postaya gönderilen ikinci bir giriş koduyla online hesapların güvence altına alındığı bir güvenlik önlemi olduğunu dile getiren Alev Akkoyunlu, iki faktörlü kimlik doğrulaması sayesinde saldırganların, kullanıcı adı ve şifreleri çalsa bile, kullanıcının telefonuna veya e-posta hesabına erişemediği için hesabı devralamayacağını belirtiyor. İnternetbankacılığı, sosyal medya, Google veya iCloud hesaplarını, çoğu saldırıya karşı güvence altına almanın en iyi yolunun iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemi olduğunu aktaran Akkoyunlu’ya göre, Türkiye’de de çoğu kullanıcının bu güvenlik önlemini öğrenmesi ve kullanması gerekiyor.

Gizli Mod İnternet Kullanımı O Kadar Da Gizli Değil



Ankete katılanların %24’ü, gizli mod ile internet kullanımının tarayıcı verilerini sonsuza dek herkesten gizlediğini düşünüyor. Gizli mod kullanımının web aramalarını tarayıcı geçmişine kaydetmemesi dışında bir gizlilik koruması sağlamadığını dile getiren Akkoyunlu, kullanıcıların gizli sekmelerde yaptığı işlemlere internet servis sağlayıcıları ve tarayıcının üreticisi tarafından erişildiğini aktarıyor. Yine aynı anket sonuçlarına göre, Amerikalıların sadece %30’u HTTPS’nin işlevinin ne olduğunu biliyorken, ankete katılanların yarısından fazlası ağ tarafsızlığı hakkında hiçbir bilgiye sahip değil.

Saldırı Çeşitleri Bilinse De Çözümlere Dair Fikir Yok



Ankete katılanların başarılı olduğu konu ise %67’sinin kimlik avı dolandırıcılığı ve gerçekleştiği mecralar hakkında bilgilerinin yeterli olması. Ancak saldırı çeşitlerinin bilinmesinin saldırılardan korunmaya yetmediğini dile getiren Akkoyunlu’ya göre, kullanıcıların alınabilecek önlemleri de bilmesi gerekiyor. Ülkemizde de siber güvenliğe dair bilinçlenmenin gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çeken Akkoyunlu, başta eğitim kurumlarında olmak üzere özel şirketlerde ve kamu kurumlarında çalışan birçok kişiye siber güvenliğe dair temel eğitimlerin verilmesi gerektiğini dile getiriyor.