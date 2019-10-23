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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.10.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

İki faktörlü kimlik doğrulaması bilinmiyor

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İki faktörlü kimlik doğrulaması bilinmiyor

Pew araştırma merkezi tarafından yapılan son araştırmaya göre, Amerikalıların %72’si iki faktörlü kimlik doğrulamayı tanımlayamıyorken %70’i de HTTPS’nin işlevini bilmiyor. Siber güvenlik konusunda bilgilerin Türkiye’de de yetersiz olduğunu aktaran Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ülkemizde de siber güvenlik bilincinin yeterli düzeyde olması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin ABD’li 4 binden fazla yetişkine yönelttiği 10 soruluk siber güvenlik testinde ilginç sonuçlara ulaşıldı. Amerikalılar ve Dijital Bilgi araştırması kapsamında elde edilen sonuçlara göre, ABD'deki yetişkinlerin önemli bir çoğunluğunun siber güvenlik, mahremiyet ve dijital yaşam ile ilgili konularda yetersiz olduğu raporlandı. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Akkoyunlu’ya göre, ülkemizde de siber güvenlik bilinci yetersiz ve yapılacak çalışmalarla bu bilinç düzeyinin artırılması gerekiyor.

İki Faktörü Kimlik Doğrulamasını Bilmiyorlar 

Anketin ortaya koyduğu en ilginç sonuçlardan biri, katılımcıların sadece %28'inin iki faktörlü kimlik doğrulamasını tanımlayabilmesiydi. 2FA veya iki faktörlü kimlik doğrulamasının, genellikle bir SMS olarak veya e-postaya gönderilen ikinci bir giriş koduyla online hesapların güvence altına alındığı bir güvenlik önlemi olduğunu dile getiren Alev Akkoyunlu, iki faktörlü kimlik doğrulaması sayesinde saldırganların, kullanıcı adı ve şifreleri çalsa bile, kullanıcının telefonuna veya e-posta hesabına erişemediği için hesabı devralamayacağını belirtiyor. İnternetbankacılığı, sosyal medya, Google veya iCloud hesaplarını, çoğu saldırıya karşı güvence altına almanın en iyi yolunun iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemi olduğunu aktaran Akkoyunlu’ya göre, Türkiye’de de çoğu kullanıcının bu güvenlik önlemini öğrenmesi ve kullanması gerekiyor.

Gizli Mod İnternet Kullanımı O Kadar Da Gizli Değil

Ankete katılanların %24’ü, gizli mod ile internet kullanımının tarayıcı verilerini sonsuza dek herkesten gizlediğini düşünüyor. Gizli mod kullanımının web aramalarını tarayıcı geçmişine kaydetmemesi dışında bir gizlilik koruması sağlamadığını dile getiren Akkoyunlu, kullanıcıların gizli sekmelerde yaptığı işlemlere internet servis sağlayıcıları ve tarayıcının üreticisi tarafından erişildiğini aktarıyor. Yine aynı anket sonuçlarına göre, Amerikalıların sadece %30’u HTTPS’nin işlevinin ne olduğunu biliyorken, ankete katılanların yarısından fazlası ağ tarafsızlığı hakkında hiçbir bilgiye sahip değil.

Saldırı Çeşitleri Bilinse De Çözümlere Dair Fikir Yok

Ankete katılanların başarılı olduğu konu ise %67’sinin kimlik avı dolandırıcılığı ve gerçekleştiği mecralar hakkında bilgilerinin yeterli olması. Ancak saldırı çeşitlerinin bilinmesinin saldırılardan korunmaya yetmediğini dile getiren Akkoyunlu’ya göre, kullanıcıların alınabilecek önlemleri de bilmesi gerekiyor. Ülkemizde de siber güvenliğe dair bilinçlenmenin gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çeken Akkoyunlu, başta eğitim kurumlarında olmak üzere özel şirketlerde ve kamu kurumlarında çalışan birçok kişiye siber güvenliğe dair temel eğitimlerin verilmesi gerektiğini dile getiriyor.

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