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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
07.11.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

İki eski Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyor

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İki eski Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyor

Sosyal medya platformu Twitter'ın iki eski çalışanı, aralarında Suudi hükümetine muhalif isimlerin de olduğu kişiler hakkında Suudi Arabistan'a para karşılığı bilgi sızdırmakla suçlanıyor.

Eski Twitter çalışanları Ahmad Abouammo ve Ali Alzabarah dava dosyasında yabancı bir ülke adına çalıştıklarını beyan etmeden casusluk faaliyeti yürütmekle suçlanıyorlar.

O zamanlar Suudi Kraliyet ailesi adına çalıştığı belirtilen Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Almutairi, söz konusu iki eski Twitter çalışanı ve Riyad arasında aracılık yapmakla itham ediliyor.

Çarşamba günü Seattle şehrinde mahkemeye çıkarılan Ahmad Abouammo'nun "kaçma şüphesi" nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cuma günü davanın görülmesine devam edilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, diğer iki kişinin Suudi Arabistan'da olduğunu açıkladı.

Abouammo, belge usulsüzlüğü ve Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan beyanda bulunmakla da suçlanıyor.

Abouammo'nun Twitter'daki işinden 2015'te ayrıldığı belirtiliyor.

Twitter'da mühendis olarak görev yapmış olan Alzabarah da, 2015 yılında Suudi yetkililer adına 6 bin kullanıcının kişisel verilerine erişmekle suçlanıyor.

Soruşturmayı yürütenler, yöneticilerinin durumu farketmesiyle önce idari izne çıkarıldığını, ardından eşi ve kızıyla Suudi Arabistan'a kaçtığını kaydediyor.

ABD'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Twitter yaptığı açıklamada, "Twitter'ı dünyayla fikirlerini paylaşmak ya da iktidardakilerden hesap sormak için kullanan pek çok kişinin karşı karşıya olduğu inanılmaz risklerin farkındayız. Gizliliklerini ve hayati işlerini yapma becerilerini korumak için araçlarımız var" dedi.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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