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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
28.05.2018 - 06:40, Son Güncelleme:

İki ekranlı akıllı saat isteyen?

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İki ekranlı akıllı saat isteyen?

Ticwatch Pro, iki ekrana sahip benzersiz bir akıllı saat. Bu iki ekranla pil ömrünün uzadığı bir gerçek ama pek de beklediğimiz gibi değil.

Geçtiğimiz birkaç sene içinde akıllı saatler, akıllı telefonların birçok özelliğini kopyalamaya çalıştı. Bunun amacı tabii ki her şeyi daha kolay ve kullanışlı hale getirmek. Ama akıllı saatlere eklenen tüm bu işlevler ve karmaşık yapı, pil ömrünü normal saatlere göre inanılmaz derecede kısalttı. Normal bir saatin pilinin biteceği aklımıza bile gelmezken, bir akıllı saatin pili bir günde, tıpkı bir cep telefonu gibi, tükeniyor.

Bir akıllı aksesuar yapımcısı Mobvoi ise şimdi, bu sorunu en azından kısmen çözme çabasında. Bu firmayı geçen seneki kitlesel-fonlamalı Ticwatch S ve E'den hatırlayabilirsiniz.

The Verge'in yazdığına göre firmanın üzerinde çalıştığı yeni Ticwatch Pro akılı saati, iki adet ekrana sahip olacak. Ama bu iki ekranın aynı anda çalıştığını görmeyeceksiniz. Bunun yerine, bu iki ekran birbirinin üzerine yerleştirilmiş durumda. Üstteki ekran, sadece saati ve kalp atış hızı gibi bazı fitness bilgilerini gösteren transparan bir ekran.

Bu transparan ekran, alttaki OLED ekrana göre çok daha az pil kullanıyor. Alttaki ekran, Google'ın Wear OS'unu kullanıyor ve neredeyse bütün akıllı saat işlevleri bu kısımda. Buna NFC ödemeleri de dahil. Bu iki ekran kombinasyonundaki amaç, saat aktif olmadığı zamanlarda alttaki çok pil harcayan ekranı kapatıp pil ömrünü korumak. Saatin kullanıcısı, üstteki daha basit ekrandan, bu sırada saat gibi bazı basit bilgileri görmeye devam edebiliyor.

İşin kötüsü, tüm bu ilginç fikir ve uygulanışına rağmen firma, pilin sadece iki gün dayandığını söylüyor. Akıllı saat kısmını tamamen devre dışı bırakınca ise, firmaya göre saat, 30 gün dayanabiliyor.

Saatin fiyatının 300 doların altında olması bekleniyor.

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