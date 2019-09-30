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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.09.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

IKEA harcadığından çok enerji üretecek

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IKEA harcadığından çok enerji üretecek

Dünyanın önde gelen markalarından IKEA, enerjiyi daha verimli kullanmak adına yıl sonuna kadar tükettiği enerjiden daha fazlasını üretmeyi planlıyor. Peki bu nasıl olacak?

Birçok şirket, sosyal sorumluluk ve maliyet avantajı nedeniyle daha çevreci çözümler için kafa yoruyor. Enerji verimliliği söz konusu olduğunda yenilenebilir enerji şirketler için ilk sırada yer alıyor. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi dahil pek çok çözüm şirketleri rakiplerine göre bir adım öteye taşıyor. Bu markalardan biri olan Apple da  iklim değişikliğiyle mücadele etme ve daha sağlıklı bir çevre oluşturma kararlılığının bir parçası olarak tüm dünyadaki tesislerinin yüzde yüz temiz enerji kullanıyor. 

Apple ve iş ortakları, tüm dünyada yeni yenilenebilir enerji projeleri geliştirerek yerel topluluklar, bölgeler ve hatta ülkeler için enerji seçeneklerini artırırken, bu markalardan biri de IKEA oldu. Şirket, en geç 2020 yılına kadar enerji tasarrufunda büyük bir adım atmayı planlıyor. Eğer hedefler tutarsa, 2019 sonu itibarıyla şirket, dünya genelinde tükettiği enerjiden daha fazlasını üretmeyi başaracak. 

IKEA harcadığından çok enerji üretecek

Şirketin bu başarısı elbette tesadüfi değil. Son on yılda güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerine 2,76 milyar dolar yatırım yapan IKEA’nın holding şirketi Ingka Group, Reuters’e yaptığı açıklamada, yenilenebilir teknolojiye fon sağlamaya devam etmek istediklerini kaydetti. Fosil yakıtların kullanım maliyetinin günden güne arttığının farkında olan şirket, aynı zamanda 2025 yılında tüm pazarlarda evler için güneş paneli satacak. 

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