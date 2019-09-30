IKEA harcadığından çok enerji üretecek
Dünyanın önde gelen markalarından IKEA, enerjiyi daha verimli kullanmak adına yıl sonuna kadar tükettiği enerjiden daha fazlasını üretmeyi planlıyor. Peki bu nasıl olacak?
Birçok şirket, sosyal sorumluluk ve maliyet avantajı nedeniyle daha çevreci çözümler için kafa yoruyor. Enerji verimliliği söz konusu olduğunda yenilenebilir enerji şirketler için ilk sırada yer alıyor. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi dahil pek çok çözüm şirketleri rakiplerine göre bir adım öteye taşıyor. Bu markalardan biri olan Apple da iklim değişikliğiyle mücadele etme ve daha sağlıklı bir çevre oluşturma kararlılığının bir parçası olarak tüm dünyadaki tesislerinin yüzde yüz temiz enerji kullanıyor.
Apple ve iş ortakları, tüm dünyada yeni yenilenebilir enerji projeleri geliştirerek yerel topluluklar, bölgeler ve hatta ülkeler için enerji seçeneklerini artırırken, bu markalardan biri de IKEA oldu. Şirket, en geç 2020 yılına kadar enerji tasarrufunda büyük bir adım atmayı planlıyor. Eğer hedefler tutarsa, 2019 sonu itibarıyla şirket, dünya genelinde tükettiği enerjiden daha fazlasını üretmeyi başaracak.
Şirketin bu başarısı elbette tesadüfi değil. Son on yılda güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerine 2,76 milyar dolar yatırım yapan IKEA’nın holding şirketi Ingka Group, Reuters’e yaptığı açıklamada, yenilenebilir teknolojiye fon sağlamaya devam etmek istediklerini kaydetti. Fosil yakıtların kullanım maliyetinin günden güne arttığının farkında olan şirket, aynı zamanda 2025 yılında tüm pazarlarda evler için güneş paneli satacak.
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