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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
18.01.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

İHA'nın görüntüsü askerin vizörüne inecek

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İHA'nın görüntüsü askerin vizörüne inecek

TSK'nın kabiliyetlerinin artırılmasında "artırılmış gerçeklik" teknolojisinden yararlanılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) muharebe kabiliyetlerinin artırılması amacıyla zırhlı araçlar, mayın ve el yapımı tespit çalışmaları, meskun mahal muharabesi ve bakım-onarım alanlarında "artırılmış gerçeklik" teknolojisinden yararlanılacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Artırılmış Gerçeklik Projesi'nin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu doğrultuda, SSB tarafından, artırılmış gerçeklik konusunda sektörde yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek, ihtiyaç makamının taleplerinin yerli ve milli imkanlarla karşılanma durumunu belirlemek ve bu teknoloji ile TSK’nın mevcut kabiliyetlerinin ileriye taşınması için bilgi ve önerileri toplamak amacıyla bilgi istek dokümanı yayımlandı.

Artırılmış Gerçeklik Projesi'yle, zırhlı araç personelinin, muhabere sahasında intikal eden ve yol güzergah araması icra eden piyade ve istihkam sınıfı personeli ile meskun mahalde muharebe harekatına katılan personelin durumsal farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

Proje ile ayrıca mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) tespiti ve imha timlerince (METİ) icra edilen faaliyetler ile muharebe hizmet desteği kapsamında bakım-onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

5 sistem tedarik edilecek

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki fiziksel ortamın, bilgisayar aracılığıyla oluşturulan duyusal girdilerle canlı, dinamik ve gerçek zamanlı hissedilip yaşanmasını sağlayan ve gelecekte birçok alanda kullanılacağı öngörülen bir kavram olarak öne çıkıyor.

Bu teknolojide, kullanıcının durumsal farkındalığının kuvvetlendirilerek hedef, mekan, yapı ya da obje ile alakalı daha fazla bilgiye sahip olunması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, zırhlı araç komutanı ve/veya personeli ve METİ Timi ve/veya yol mayın/EYP araması icra eden personel için ve meskun mahalde muharebe kapsamında kullanılacak Artırılmış Gerçeklik Sistemi ile bakım-onarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet hava, bir adet kara platformu için toplamda 5 adet Artırılmış Gerçeklik Sistemi tedarik edilmesi planlanıyor.

İHA'nın görüntüsü personelin vizöründe

Artırılmış Gerçeklik Projesi ile komuta kontrol bilgi sistemlerinden alınan ve harekat ortamından ihtiyaç duyulan bilgilerin proje kapsamında belirtilen personelin koruma başlığına monte vizöre aktarılması ve arzu edildiği takdirde insansız hava araçlarından veya başka video kaynaklarından aktarılan gerçek görüntülerin sahadaki personelin vizörüne aktarılması sağlanacak.

Bunlara ilave olarak proje kapsamında belirlenecek hava ve kara platformlarının bakım ve onarım prosedürlerinin personelin artırılmış gerçeklik gözlüğüne ve/veya tabletine aktarılması mümkün olacak.

Projenin, TSK personelinin muharebe sahasında durumsal farkındalığının artırılmasına, bakım-onarım faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına önemli katkı sağlayacağı belirtiliyor.

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