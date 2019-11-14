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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
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14.11.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

İHA yük taşıma kapasitesini artırmak için motor prototipi üretildi

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İHA yük taşıma kapasitesini artırmak için motor prototipi üretildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden (BŞEÜ) bir grup akademisyen ve öğrenci, insansız hava araçlarının (İHA) yük taşıma kapasitesini artırmak için başlattıkları çalışmalar kapsamında ürettikleri motor prototipini geliştirmeyi hedefliyor.

Üniversitenin Makine, Metalurji ve Malzeme, Elektrik Elektronik mühendislikleri bölümlerinden dörder akademisyen ve lisans öğrencisinden oluşan 8 kişilik ekip, mevcut İHA'ların maliyet hesaplaması ve özelliklerini inceleyerek proje hazırladı.

Proje ekibi, daha fazla uçuş süresi ve yük taşıma kapasitesine sahip İHA motoru imal edebilmek için çalışma başlattı. 15 kilogram ağırlığı taşıyabilecek motor prototipi yapan ekip, bunu geliştirerek daha iyi bir seviyeye getirmek üzere çalışmalarına devam ediyor.

BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan, AA muhabirine, rekabetin vazgeçilmez unsurlarından birinin Ar-Ge ve inovasyon olduğunu söyledi.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mindivan, "Biz de üniversite olarak özellikle Türkiye'de İHA motorundaki dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Mühendislik Fakültesinde disiplinler arası bir çalışma gerçekleştirdik." dedi.

Mindivan, projenin farklı bölümlerde yapılan çalışmalara ışık tuttuğunu anlattı. 

Yük taşıma kapasitesini 22 kilograma çıkarmayı hedefliyorlar

Ekipte yer alan akademisyenlerden, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Burak Öztürk de İHA'ların özellikle savunma sanayisinde ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından olmaya başladığına dikkati çekti.

Bu araçların maliyetinin yüksek olduğuna değinen Öztürk, şöyle devam etti:

"Günümüzde İHA motoru olarak kullanılan ürünler, yurt dışından yüksek maliyetlerle ülkemize giriyor. Bu motorların devir sayıları düşük seviyelerde, bu yüzden üniversitemizde 'tersine mühendislik' gibi özellikleri kullanarak, alınan bir motoru geliştiriyoruz. Motorumuz şu an 15 kilogram taşıma kapasitesine sahip, biz bunun aynı yakıt performansı ile taşınan ağırlığını 20-22 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemlerde de bu motorların kapasitesini artırıp yüzde 100 yerli bir ürün geliştirmek, 200 kilograma kadar kapasitedeki mühimmatları taşıyabilecek hale getirmek istiyoruz."

Öğrencilerden bu tür projeler için talep geldiğini aktaran Öztürk, kulüp faaliyetleri kapsamında çalışmacı sayısını artırmak istediklerini dile getirdi.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Oğuzhan Eren, ülkeye yararlı olabilmek ve kalıcı bir eser bırakabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Laboratuvara her girdiklerinde heyecanlandıklarını vurgulayan Eren, "Proje kapsamında çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Birinci önceliklerimizi tamamladıktan sonra TEKNOFEST'e katılmak için başvurularımızı yapacağız." diye konuştu.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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