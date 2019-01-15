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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
A.A.
15.01.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

İHA yaparak, uçak tasarlayarak üniversiteyi bitirecekler

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İHA yaparak, uçak tasarlayarak üniversiteyi bitirecekler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geleceğin mühendislerinin yetiştirilmesi amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik insansız hava aracı (İHA) üretimi, uçak tasarımı ve çeşitli üretim/tasarım sorunlarına ilişkin projeler yürütecek.

TUSAŞ, lisans öğrenimi gören son sınıf öğrencileri için akademik danışmanlar rehberliğinde, şirket uzmanlarının da sanayi danışmanı olarak görev aldığı "Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi"ni uygulamaya koyuyor.

Bu çalışmalarla TUSAŞ'ın stratejik ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağı yetiştirilmesi, geleceğin mühendislerinin çok taraflı araştırmalarda yer alması ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Projelerle TUSAŞ'ta yürütülen çalışmalar kapsamında tanımlanan bir üretim ve tasarım sorununun çözülmesine yönelik hedefleme yapılmasına, şirkette uygulama potansiyeli olan ürün, yöntem ve süreçlerin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlanması bekleniyor.

"Solar 1 İHA" isimli bitirme projesi kapsamında, güneş hücreli panellerin veya bunların şarj ettiği bataryaların sağladığı enerjiyle beslenen, tek elektrik motor itkili, sabit kanatlı, elden atılabilen bir İHA'nın kavramsal tasarımı, üretimi ve uçuş testleri gerçekleştirilecek.

"Solar 2 İHA Projesi"nde güneş hücreli panellerden veya bunların şarj ettiği bataryalardan sağladığı enerjiyle sistemi beslenen, çift elektrik motor itkili, sabit kanatlı, elden atılabilen bir İHA'nın kavramsal tasarımı, üretimi ve uçuş testleri yapılacak.

"Elektrikli Hava Araçları İçin Elektrik Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi Modellemesi ve Benzetimi Projesi" kapsamında hava aracı elektrik güç üretim ve dağıtım sistemi sayısal modelinin oluşturulması ve farklı elektrik yükü profillerinde benzetimler gerçekleştirilerek sonuçların karşılaştırılması hedefleniyor.

"VLA (Very Light Aircraft/Çok Hafif Uçak) Kategorisinde Tümüyle Elektrikli Bir Uçağın Kavramsal Tasarımının Gerçekleştirilmesi Projesi"nde tümüyle elektrikli VLA kategorisindeki bir uçağın ana ve alt sistemlerinin performans parametrelerinin belirlenerek kavramsal tasarımının ve belirli akış analizlerinin yapılması amaçlanıyor.

"Otomatik Fiber Serme Tezgahları İçin Baskı Makarası Geliştirilmesi Projesi"nde bu tezgahlarda kullanılan kompozit malzemenin serimini sağlayan yüksek dayanımlı ve form alabilen makaraların uygun malzeme ve teknik detaylarla tasarlanarak yerli imalatının geliştirilmesi ve üretim onaylarının alınması bekleniyor. 

İhtiyaçlara uygun otopilot tasarımı

"Hava Araçlarının Ağırlık, Atalet ve Dinamik Karakterisliklerinin Modal Analiz ve Test Yöntemleri ile Belirlenmesi Projesi"nde hava aracı ya da benzeri yapıların ağırlık, atalet gibi dinamik özelliklerinin belirlenmesi için test metotlarının geliştirilmesi ve elde edilen sonuçlarla analiz yöntemlerinin karşılaştırılması öngörülüyor.

"Empirik ve Yarı Empirik Yöntemlerle Çeşitli Uçak Tipleri İçin Sürükleme Hesaplaması Projesi"nde değişik uçak türleri ve hız rejimleri için komponent bazında ve hızlı şekilde sürükleme katsayıları hesaplanacak. Kazanılacak yetkinlik sayesinde, özellikle projelerin başlangıç aşamasındaki performans hesaplarında gereken sürükleme hesabı ihtiyacının hızlı ve etkin yapılabilmesi hedefleniyor.

"Sabit Kanatlı Bir Uçak İçin Çok Değişkenli Otopilot Algoritmaları Tasarımı ve Analizi Projesi"nde otopilot algoritma tasarım yöntemlerinin incelenmesinin ardından, belirlenmiş ihtiyaçlara yönelik modları içeren tasarım yapılması bekleniyor. Aynı zamanda başarım kriterlerinin sağlandığının analizlerle gösterilmesi gerekiyor.

Pasif radar teknolojisine de çalışılacak

"Sıcak Şekillendirmeye Uygun Kalıp Malzemesi Seçimi Projesi"nde 500-700 derece operasyon sıcaklıklarında çalışacak ve maruz kalacağı mekanik etkilere dayanabilecek takım malzemelerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

"Amazon S3 Object Disk Bağlama Projesi"nde paylaşımlı alanlardaki dosyaların güvenli saklama, izinlerin otomatik verilmesi ve yedekten dönülmesi problemlerinin çözülerek, TUSAŞ açısından siber güvenlik kazanımları hedefleniyor.

"Pasif Radar Teknolojisi Projesi"nde konumu bilinen radyo, televizyon, GSM gibi RF yayın yapan istasyonların yaydıkları işaretlerden faydalanarak hedef tespit edilmesi ve düşük görünürlüklü hava araçlarının bu teknoloji karşısındaki zayıflıklarının belirlenmesi öngörülüyor.

"Üretimde Çizelgeleme Problemleri Projesi"nde spesifik özellikli atölye tipi çizelgeleme probleminin formal ve matematiksel tanımı yapılmaya çalışılacak ve bazı çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi üzerinde durulacak.

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