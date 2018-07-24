İHA ve SİHA'ların etkinliği Kuzgun ile artacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriİHA ve SİHA'ların etkinliği Kuzgun ile artacak
GeriTeknoloji İHA ve SİHA'ların etkinliği Kuzgun ile artacak
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
24.07.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

İHA ve SİHA'ların etkinliği Kuzgun ile artacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İHA ve SİHA'ların etkinliği Kuzgun ile artacak

Güvenlik güçlerine istihbarat ve operasyon kabiliyeti anlamında önemli katkılar sunan insansız hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) etkinliği yeni teknolojilerle artırılıyor.

Baykar ve paydaşlarının ortaklaşa geliştirdiği mobil canlı yayın yazılımı Kuzgun, ilk kez Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda tanıtıldı. Tatbikatta Bayraktar TB2'den gelen canlı yayın görüntülerinin fuar alanında bulunan katılımcılar tarafından mobil cihazlar üzerinden izlenebilmesini sağlayan Kuzgun, güvenlik güçleri tarafından sahada aktif olarak kullanıma hazır hale getirildi.

Güvenlik ve performans testlerinden başarıyla geçen Kuzgun, canlı yayınları askeri ağdan güvenli şekilde mobil internet ağına uçtan uca şifreli iletecek.

Mevcut şartlarda askeri birliklerde izlenen İHA veya SİHA'ların görüntüleri, bölgede aktif görev yapan timlerdeki mobil cihazlara yüklenen Kuzgun uygulamasıyla anlık takip edilebilecek. Bu sayede sahayla birlikler arasındaki koordinasyon iyileştirilerek düşman unsurlar önceden görülecek, gerekli tedbirler ve taarruz kararları daha hızlı alınabilecek.

İHA ve SİHAların etkinliği Kuzgun ile artacak

İHA ve SİHA'ların görev yaptığı bölgelerdeki askeri birliklere ve güvenlik unsurlarına anlık istihbarat sağlamak, saha ve karargah arasındaki iletişimi güçlendirmek, düşman unsurların tespitini kolaylaştırmak amacıyla yerli olarak geliştirilen Kuzgun uygulaması, yapılan kapsamlı güvenlik ve sistem testlerinden sonra kara operasyonlarında kullanılabilecek olgunluğa ulaştı. 

Keskin nişancılara karşı gözetleme üstünlüğü

Anlık aktarılan yayınlar sayesinde bölgeye hakim olacak asker ve güvenlik personeli, dilediğinde canlı yayını durdurup bölgedeki düşman unsurları tespit edebilecek, bölgenin anlık fotoğrafını çekebilecek, görüntüyü yakınlaştırmak suretiyle düşman unsurları belirleyebilecek. Ayrıca Kuzgun uygulamasıyla bölgede keşif ve gözetleme yapan İHA veya SİHA'ların pilotuyla uçtan uca şifreli iletişime geçilebilecek.

İHA ve SİHAların etkinliği Kuzgun ile artacak


Geliştirilen medya sıkıştırma teknolojileri sayesinde de mobil internetin zayıf olduğu bölgelerde bile görüntüler gecikme olmadan ve net şekilde izlenebilecek.

Kuzgun, meskun mahalde görev yapan güvenlik güçlerinin yüksek binaların üstünü anlık kontrol edilmesine olanak sunacak. Ayrıca geniş bir arazide kamufle olmuş keskin nişancılar ve benzeri terör unsurlarına karşı gözetleme üstünlüğü sağlanacak.

Gece görüşü sayesinde karanlıkta belirlenmesi zor düşman unsurları da Kuzgun ile sahadaki askeri ve güvenlik personeli tarafından rahatlıkla tespit edilebilecek. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İHA ve SİHA'ların etkinliği Kuzgun ile artacak

E-spor turnuvaları, kripto para birimleri, kameralar ve yazıcılar saldırganların hedefinde

Küresel perakende sektörünün kaybı 100 milyar dolara yakın

Hola Quiz nedir? 'Arkadaşlarım beni ne kadar tanıyor?'