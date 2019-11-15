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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
15.11.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

İHA kullananların yerini tespit eden telefon uygulaması geliştirildi

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İHA kullananların yerini tespit eden telefon uygulaması geliştirildi

İnsansız Hava Aracı (İHA) üreticisi DJI, bu araçların kimliğini ve kullanıcılarının yerini tespit eden bir cep telefonu uygulaması geliştirdi.

"Wi-Fi Aware" adlı bir protokol kullanılan bu teknikte, İHA'lar (drone) kendileri hakkında sinyal yayıyorlar.

Çin merkezli şirket, uygulamanın İHA'lardan kaynaklanan güvenlik tehditlerinin önlenmesine ve kamuoyunda kaygılarının azalmasına yardımcı olacağını söylüyor.

Geçen yıl Aralık ayında Londra'da Gatwick Havalimanı'nda uçurulan İHA'lar nedeniyle 36 saat içinde bin kadar uçuş iptal edilmişti. İHA'ların yerinin tespit edilemediği olaydan 140 bin'den fazla yolcu etkilenmişti.

Ancak uzmanlar, bu araçları amaç dışı olarak kullanan kişilerin gelişmiş teknoloji yardımıyla yakalanmaktan kurtulabileceklerine dikkat çekiyor.

'Uygulama kötü amaçlı kullanıma karşı çok yararlı'

İHA sektörü üzerine çalışmalar yapan, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi uzmanı Elrike Franke, "Bu uygulama kötü amaçlı kullanıma karşı çok yararlı. Ancak uygulama kötü amaçlı kullanımı engellemek için yeterli olmayacak. Çünkü sistemi bozacak ilk kişiler bunlar olacak" dedi.

DJI'den BBC'ye yapılan açıklamada, halen kullanılmakta olan İHA'ların yazılımının güncellenebileceği belirtildi. Açıklamada, "Basit bir cep telefonu uygulamasıyla, İHA'ların kapsama alanı içinde olan kişiler, alacakları sinyalle bu araçların irtifasını, hızını, yönünü, kayıt numarasını ve bunları kullanan kişinin yerini öğrenebilecek" dedi.

Şirket, mevcut kullanıcılar için bu güncellemeyi zorunlu yapıp yapmayacaklarına henüz karar vermediğini kaydetti.

Bazı ülkelerde, tüm İHA üreticilerini, araçların uzaktan kimliklerinin tespit edilmesini sağlayacak bir sistem geliştirmeye zorlayacak düzenlemeler yapılıyor.

Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA) ve Ulaştırma Bakanlığının konuya ilişkin düzenlemelerle ilgili önerilerini gelecek ay açıklaması bekleniyor. Mevzuatın yürürlüğe girmesinin bir yıl alabileceği belirtiliyor. FAA bu süre içinde üreticilerin kendi çözümlerini geliştirmesini istedi.

DJI, ürettiği araçların kimlik tespitine izin verecek değişiklikleri, mevzuatın açıklığa kavuşmasından sonra yapacağını belirtti. "Birkaç yaşındaki" araçlarda da bu sistem kullanılabilecek.

iPhone cihazlar desteklemiyor

Piyasadaki akıllı telefonların birçoğu henüz İHA'ların tespitini sağlayacak "Wi-Fi Aware protokolünü desteklemiyor. Bu cihazlar arasında iPhone'lar da var.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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