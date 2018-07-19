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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
19.07.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

IGTV nedir? İşte Instagram'ın yeni bomba özelliği

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IGTV nedir? İşte Instagram'ın yeni bomba özelliği

IGTV, Instagram'ın tanıttığı en yeni video paylaşım uygulaması. Instagram'la bütünleşik olarak çalışan IGTV kullanıcılar için oldukça işe yarar özelliklerle geliyor. Instagram, IGTV ile bir yandan Snapchat'e meydan okurken, diğer yandan YouTube da oldukça soğuk terler dökeceğe benziyor. Peki IGTV nedir? Ne işe yarıyor? IGTV nasıl kullanılır?

IGTV, Instagram TV olarak da düşünülebilir ve dünya devinin video paylaşımını bir üst seviyeye çıkardığını da bize gösteriyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Storm tarafından ilk kez duyurulan IGTV, aslında video tüketiminin geldiği noktada ortaya çıkan bir ürün. Zira Instagram'da 60 saniyelik videolar uzun süredir kullanıcılara yeterli gelmiyordu ve kullanıcılar daha uzun videolar için YouTube ve benzeri platformlara geçmek zorunda kalıyordu.

Yani Instagram, bir nevi kullanıcıların teaser paylaşabildiği bir platform halini almaya başlamıştı. Halihazırda 1 milyar aboneye ulaşan Instagram video tüketiminde artan talebe artık karşılık vermek istiyor olacak ki IGTV karşımıza çıktı ve kullanıcıların büyük bir sorunu da ortadan kalktı. 

IGTV ayrı bir uygulama olarak hem Android hem de iOS yüklü cihazlara indirilebiliyor; aynen Instagram'ın diğer Boomerang ve Layout uygulamaları gibi Instagram'la bütünleşik olarak çalışan IGTV, Instagram'ı açtığınızda hemen DM simgesinin solunda bulunuyor ve takip ettiğiniz herhangi bir hesap IGTV'de yayın yaptığında renkli bir kutucuk görüyorsunuz. IGTV ile değişen üst bölme DM simgesini de renklendirdi. DM'nize gelen mesajda daha önce kırmızı renkle mesaj sayısını görürken artık renkli bir DM simgesi görüyoruz.

IGTV’de bazı hesaplar kanallarına video eklemeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, IGTV tam ekran ve dikey videolar için tasarlandı. Instagram'da paylaşılan videolarda bir dakika, uygulamanın 'hikayeler' bölümünde yayınlanan videolarda ise 15 saniye sınırı bulunuyor. Yani oldukça yetersiz. IGTV ise tam bu noktada kullanıcıları kurtarıyor. Süre sınırı yine var; ancak bu kez ne 15 saniye ne de 1 dakika: Tam 1 saat video yayını paylaşabilmek mümkün. 

IGTV'DE NASIL YAYIN YAPILIR?

IGTV'de yayınları izlemek son derece kolay. Instagram içinden IGTV simgesine dokunmakla IGTV uygulamasına girmek arasında herhangi bir fark yok. Uygulamaya girer girmez de takip ettiğiniz hesaplar, popüler hesaplar şeklinde ayrı ayrı kategorilerde yayınları izleyebiliyorsunuz. Siz yayın yapmak istediğinizde de önce kanal açmanız gerekiyor.



Bunun için ise önce IGTV uygulamasına girin ve yukarıdaki görüntüde olduğu gibi 'Ayarlar' simgesine dokunun. 



Ardından Kanal Oluştur'a girin. 



Şimdi üç adımda size IGTV'yi anlatan bir ekranla karşı karşıyayız. Bu üç adımı geçiyoruz sırayla...



Kanal Oluştur'a dokunmamızla birlikte artık bizim de bir kanalımız var ve yayın yapmaya hazırız! 



Kanalınıza ilk kez girdiğinizde hiç video yok şeklinde bir mesajla karşılaşacaksınız. Video Yükle'ye bastığınızda ise artık telefonunuzda olan videolardan dilediğinizi 1 saati aşmaması kaydıyla hemen yükleyebilirsiniz. Videolarınızın dikey olmasına da dikkat edin; yatay videolar IGTV'de desteklenmiyor; ancak 4K çözünürlüğü desteği de bulunuyor.

Son olarak IGTV'de yayınlanan videolarda reklam olup olmayacağı ve YouTube gibi diğer platformlarda olduğu üzere yayıncıların para kazanıp kazanmayacağı ise henüz kesinleşmedi. 

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