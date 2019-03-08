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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
08.03.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

İGDAŞ Mobil Uygulaması yayınlandı

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İGDAŞ Mobil Uygulaması yayınlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, mobil uygulamasını İstanbulluların hizmetine sunuldu. Artık vatandaşlar veznede sıra beklemek yerine tek tuşla birçok işlem yapabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ Mobil uygulamasını ocak ayında vatandaşların hizmetine sundu. Vatandaşlar bu uygulama ile bağlantı ve abonelik sözleşmesi, sözleşme fesih, fesih sonrası iade bilgileri, gaz açma, randevu tarihi, sayaç arıza bildirimi gibi birçok hizmetten faydalanabilecek. İGDAŞ Mobil Uygulama hizmetinde vatandaşlar e-devlet kapısından da giriş sağlayabilecek. Faturaların görüntülenip ödenebildiği uygulamada, sayacın arızalı olduğunu düşünen aboneler kontrol talebinde bulunabilecek, faturalarının içeriklerine itiraz edebilecek.

“VATANDAŞLAR GÜNÜN HER SAATİNDE İŞLEM YAPABİLECEK”

Dijital dünyaya ayak uydurmanın gerekli olduğunu söyleyen İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım, uygulamayla ilgili şunları söyledi:

"İGDAŞ Mobil Uygulamasını bu yılbaşı itibari ile uygulamaya aldık. Kısa zamanda 10 binlerce vatandaşımız Mobil uygulamayı telefonlarına indirerek kullanmaya başladı. Mobil uygulama ile birlikte online işlemler dediğimiz işlemler sayısı katlanarak artmaya başladı. Ve vatandaşlarımız günün her saati istediği noktadan kendi menüsüne ulaşıp aynı gerçek şubede yaptığı gibi işlemleri Mobil şubeden yapabilmekte. Bunlara örnek verecek olursak; abonelik, bağlantı sözleşmesi, fesih etme, feshedilen sözleşmenin para iadesi, proje kontrol sırasında projelerinin ne aşamada olduğunun takibi gibi bütün işlemleri tek tuşla yapabiliyor vatandaşlarımız. Vatandaşımız bu uygulama ile sorgulayabilmekte, itiraz dilekçesi varsa yapabilmekte ve bunları takip edebilmektedir. Vatandaşlarımız şubelerde sıra beklemek yerine mobil şubeden çok rahatlıkla bütün işlerini halledebilirler. Vatandaşlarımız bu uygulamayı her telefona indirebilir.”

Vatandaşlar, İGDAŞ Mobil UygulamasınıIOS ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilecek.

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